MORD IM IMBISS! GANZE GEMEINDE IST FASSUNGSLOS!

Der Schock sitzt tief in Bad Kleinen: Was eigentlich ein ganz gewöhnlicher Abend im beliebten Döner-Imbiss „Shabi’s Kebabhaus“ hätte werden sollen, endete in blankem Entsetzen. Plötzlich steht alles still – die blutverschmierten Wände, ein Polizeisiegel an der Eingangstür, Kerzen und Blumen auf dem Gehweg. Fremde und Nachbarn kommen zusammen, sprechen leise, versuchen das Unfassbare zu begreifen. Doch das Unheil, das sich innerhalb weniger Minuten inmitten der beschaulichen Gemeinde abspielte, reißt ein Loch in das soziale Gefüge und macht zahllose Menschen sprachlos.

In den Minuten nach der Tat herrscht überall Ausnahmezustand: Polizeisirenen heulen über die Hauptstraße, Beamte sperren den Tatort ab und befragen Zeugen, um das Motiv für die brutale Attacke zu ergründen. Es ist das Grauen in seiner reinsten Form, das jede vermeintliche Sicherheit hinwegfegt. Der Täter, der selbst den Notruf wählte, irrte nach der Bluttat scheinbar ziellos umher, bis er auf einem Supermarktparkplatz gestellt wurde. Die Frage nach dem „Warum?“ bleibt unbeantwortet – und jedes neue Detail aus den Ermittlungen lässt die Betroffenheit weiter steigen.

Während auf den Stufen der Dönerbude Kerzen für das Opfer entzündet werden, stellen sich Bewohner und Freunde immer wieder dieselbe Frage: Wie konnte es so weit kommen? Der Mord hat nicht nur ein junges Leben ausgelöscht, sondern die gesamte Gemeinde ins Mark getroffen. Das Vertrauen in Alltagsorte und das Miteinander von Kulturen erhält tiefe Risse – und die Angst vor weiterer Gewalt wird zur neuen Realität. Bad Kleinen steht still, im Schatten einer Gewalttat, die alles verändert hat.