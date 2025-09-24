MORD-SCHOCK IN COSTA RICA! DEUTSCHES EHEPAAR IM URLAUBSPARADIES ERMORDET UND VERGRABEN – GRAUSIGER FUND BEI QUEPOS!

Quepos (Costa Rica) – Was als Traumurlaub begann, endete in einem Albtraum ohne Wiederkehr: Die Leichen eines deutschen Ehepaars wurden am Dienstagmorgen auf grausame Weise auf einem Grundstück in der beliebten Touristenstadt Quepos entdeckt – verscharrt in einer frisch ausgehobenen Grube, mitten im Paradies! Die beiden Senioren galten seit Montag als vermisst, ein Suchaufruf hatte die Behörden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Jetzt bestätigte die Justizermittlungsbehörde OIJ den furchtbaren Verdacht: Es handelt sich zweifelsfrei um zwei deutsche Staatsbürger, die Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens wurden – sie wurden ermordet, mutmaßlich bei einem Raubüberfall! OIJ-Direktor Randall Zúñiga gab die schockierenden Details über den Kurznachrichtendienst X bekannt und bestätigte damit die schlimmsten Befürchtungen. Auf einem abgelegenen Grundstück nahe der Finca Cerros de Quepos hatten Ermittler am frühen Dienstagmorgen eine auffällig frische Erdaufschüttung entdeckt – offenbar erst wenige Stunden zuvor in aller Eile zugeschaufelt. Nach stundenlanger akribischer Grabung fanden die Beamten schließlich die beiden Leichen – ein Mann und eine Frau, eng beieinanderliegend, teilweise mit Decken bedeckt. Der Tatort liegt nur wenige Kilometer von beliebten Ferienanlagen entfernt, was die Bevölkerung und Touristen gleichermaßen erschüttert. Quepos gilt eigentlich als sicheres Reiseziel mit traumhafter Natur, unberührten Stränden und dem berühmten Nationalpark Manuel Antonio – doch nun überschattet eine grausame Bluttat das Urlaubsidyll. Die Ermittler gehen derzeit von einem gezielten Raubüberfall aus, bei dem es um Geld, Schmuck oder Wertgegenstände ging. Wer die Täter sind, ist noch unklar – die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die deutsche Botschaft in San José wurde bereits eingeschaltet, Angehörige der Opfer werden informiert. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der deutschen Expat-Community in Costa Rica, viele sind geschockt und verängstigt. Die Behörden bitten um Hinweise aus der Bevölkerung und haben eine Sonderkommission eingerichtet. Costa Ricas Regierung steht unter Druck, das Vertrauen in die Sicherheit des Landes wiederherzustellen – denn der Mord an zwei deutschen Urlaubern ist nicht nur ein tragisches Verbrechen, sondern ein schwerer Image-Schaden für das ganze Land.