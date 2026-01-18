MORDDROHUNGEN IM KLASSENZIMMER – KIND LEBT IN ANGST!

Ein ganz normaler Schulalltag sollte es sein – doch für einen Jungen aus Hettstedt ist die Grundschule zum Albtraum geworden. Statt Lernen und Spielen herrschen dort Angst, Tränen und pure Verzweiflung. Seit Wochen wagt sich das Kind nicht mehr in den Unterricht. Zu groß ist die Furcht vor seinen eigenen Mitschülern. Was hinter den Klassenzimmertüren passiert sein soll, erschüttert Eltern und Ermittler gleichermaßen.

Die Mutter des Jungen kämpft mit den Emotionen, wenn sie von den Vorfällen berichtet. Ihr Sohn habe über lange Zeit Demütigungen, Beschimpfungen und massive Drohungen ertragen müssen. Nach ihren Schilderungen soll eine Gruppe aus der Klasse das Kind gezielt eingeschüchtert haben. Interne Unterlagen der Schule sprechen von systematischem Mobbing. Der Junge habe kaum noch schlafen können, habe geweint und sich immer weiter zurückgezogen.

Besonders schockierend: Mehrere Mitschüler sollen ihm wiederholt mit dem Tod gedroht haben. Sätze wie „Wir töten dich“ und „Wir stechen dich ab“ hätten den Alltag des Kindes bestimmt. Die Familie fühlt sich allein gelassen und fordert Konsequenzen. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei, um die Hintergründe aufzuklären. Doch für den Jungen zählt nur eines: Er möchte endlich wieder ohne Angst zur Schule gehen – wie jedes andere Kind auch.