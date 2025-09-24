MORDVERSUCH IM KLASSENZIMMER! SCHÜLER (14) RAMMT LEHRERIN MESSER INS GESICHT – BLUTTAT SCHOCKT DAS ELSASS!

Elsass – Es ist ein Albtraum mitten im Schulalltag, der Schüler, Lehrer und ganz Frankreich erschüttert: In einer Schule im Elsass kam es am Dienstagmorgen zu einer unfassbaren Gewalttat, als ein 14-jähriger Schüler seiner Lehrerin im Unterricht ein Messer mitten ins Gesicht rammte! Die Lehrerin, laut ersten Berichten um die 40 Jahre alt, erlitt schwerste Verletzungen und musste noch vor Ort notversorgt werden, bevor sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Der Angriff geschah offenbar völlig unvermittelt, während des Unterrichts, vor den Augen entsetzter Mitschüler. Augenzeugen berichten von panischem Schreien, Blut auf dem Boden und völliger Schockstarre im Klassenzimmer. Lehrer rannten herbei, drängten die restlichen Kinder aus dem Raum, sperrten Türen – doch für die Pädagogin kam jede Hilfe zu spät, um den Angriff zu verhindern. Der Täter, ein 14-jähriger Schüler der Klasse, ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er das Messer von zu Hause mitgebracht, gezielt auf seine Lehrerin abgesehen und mit voller Wucht zugestochen. Das Motiv ist noch unklar, Ermittler sprechen von einem möglichen Racheakt oder psychischer Instabilität. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen, der Schüler wurde in Gewahrsam genommen und einem Jugendrichter vorgeführt. Für die Schule im Elsass ist es ein Tag des Entsetzens – Schüler, Eltern und Kollegen stehen unter Schock, psychologische Notfallteams betreuen die Betroffenen. Frankreichs Bildungsminister äußerte sich erschüttert und sprach der Familie der Lehrerin seine Anteilnahme aus. Die Tat reiht sich ein in eine Serie brutaler Angriffe auf Lehrer in Frankreich, wo die Gewalt an Schulen zuletzt deutlich zugenommen hat. Gewerkschaften schlagen seit Jahren Alarm, fordern mehr Schutz, mehr Personal, mehr Prävention. Der Messerangriff auf die Lehrerin zeigt auf erschütternde Weise, wie real die Gefahr inzwischen ist – und wie verletzlich selbst der vermeintlich sichere Raum Klassenzimmer geworden ist. Das Elsass steht unter Schock – und ein Land fragt sich: Was geht in einem 14-jährigen Jungen vor, der zur Schule kommt – mit einem Messer in der Tasche und einem Mordplan im Kopf?