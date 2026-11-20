Symbolfoto – Bild KI-generiert

München – Kurz vor den bundesweiten Protesten der Initiative „Gen Z regelt“ berichtet die Bild-Zeitung über ein Foto von einem Vorbereitungstreffen: Im Raum sollen eine Palästinenserflagge, ein Solidaritätsplakat für die inhaftierte Daniela Klette und ein roter Stern zu sehen sein. Die Zeitung spricht von einer Verherrlichung und zitiert einen ungenannten Staatsschützer mit der Warnung, die Jugendbewegung werde unterwandert. Für diesen Freitag, den 20. November 2026, sind in München mehrere Aufzüge angemeldet, der größte am Königsplatz. Die Polizei erwartet nach den Worten eines Sprechers einen ruhigen Verlauf und sieht zunächst keine Hinweise auf geplante Straftaten. Die Organisatoren erklären, ihr Protest sei friedlich und lasse extremistischen Gruppen sowie verfassungsfeindlichen Symbolen keinen Platz. Mehrere Behauptungen in dem Bericht halten der Aktenlage jedoch nicht stand.

Den Anstoß gibt ein Bericht der Bild-Zeitung, der auf der Internetseite mit dem Zeitstempel 20. November 2026, 7.24 Uhr, und den Autorenangaben Frank Schneider und Karl Keim erscheint. Die Überschrift behauptet als Fakt, bei einem „GenZ-Treffen in München“ werde die „RAF-Terroristin Daniela Klette“ verherrlicht. Im Text selbst heißt es zunächst, das Foto zeige „ein Treffen von Schülern in Süddeutschland“. In einer Bildunterschrift wiederum schreibt das Blatt, „GenZ“ habe das Foto von einem Treffen „vor einer Woche in München“ gepostet. Beschrieben werden eine Palästinenserflagge an der Wand, ein Solidaritätsplakat für Klette und ein roter Stern. Einen namentlich genannten Beamten des polizeilichen Staatsschutzes führt die Zeitung nicht an. Stattdessen zitiert sie „einen Beamten“ mit den Worten: „Linksradikale und Israelhasser unterwandern und nutzen die neue Jugend-Bewegung für sich. Und die politisch unerfahrenen Schüler tappen in diese Extremismus-Falle.“ Schon in diesem Absatz unterläuft dem Blatt ein juristischer Fehler: Klette sei zu 13 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie an schwer bewaffneten Raubüberfällen beteiligt gewesen sei; außerdem sei „nun eine weitere Anklage gegen sie erhoben: wegen versuchten 20-fachen Mordes“. Das ist so nicht zutreffend, wie weiter unten aus der Anklage der Bundesanwaltschaft folgt.

Ob das Foto tatsächlich von der Initiative „Gen Z regelt“ veröffentlicht wurde, ließ sich unabhängig nicht bestätigen. Auf der Internetseite der Organisatoren und in deren öffentlich verlinkter Erklärung fand sich kein Beitrag, der das beschriebene Plakat zeigt oder zu Daniela Klette Stellung nimmt. Auch auf dem Presseportal der Initiative, das Berichte über die Proteste sammelt und kommentiert, lag dazu keine öffentliche Erwiderung vor. Damit bleibt die Herkunftsangabe der Bild-Zeitung – einmal „Süddeutschland“, einmal „München“, einmal „postete GenZ“ – zunächst deren Darstellung, gestützt auf ein als „privat“ gekennzeichnetes Foto. Ein Solidaritätsplakat ist ein tatsächlicher Befund, wenn das Bild echt ist; eine strafrechtliche oder nachrichtendienstliche Feststellung, es liege eine Verherrlichung von Terrorismus vor, enthält der Bericht nicht. Ebenso wenig liegt eine namentlich zurechenbare Lageeinschätzung des Staatsschutzes oder des Verfassungsschutzes vor, die den Wortlaut der anonymen Zitate deckt.

Was die Initiative selbst für diesen Freitag ankündigt, steht offen im Netz. „Gen Z regelt“ ruft zum 20. November 2026 zu Protesten in 73 Städten auf, beginnend ab 9 Uhr. In Berlin, Frankfurt am Main, München und Köln trägt die Initiative nach eigener Angabe die inhaltliche und organisatorische Hauptverantwortung; weitere Orte hätten sich angeschlossen und würden vor Ort von anderen Gruppen organisiert. Für München nennt sie 10 Uhr am Bahnhof Giesing und 17 Uhr am Königsplatz. In der weiterhin zum Herunterladen angebotenen Erklärung der Organisatoren mit dem Titel „friedlich, überparteilich, für alle“ heißt es: „Unser Protest ist friedlich – ohne Ausnahme. Gewalt gegen Menschen oder Sachen widerspricht allem, wofür wir stehen.“ Weiter schließen die Verfasser „extremistische Gruppen, verfassungsfeindliche Symbole, Rassismus und Hetze“ aus, „egal aus welcher Richtung“. Wer den Protest dafür missbrauchen wolle, werde von der Versammlung ausgeschlossen. Auch Parteiwerbung und Parteifahnen sowie Provokationen gegen die Polizei oder Gegendemonstrationen sollen keinen Platz haben. Das Dokument trägt in der Kopfzeile noch den Hinweis auf den Protest am 31. Oktober, wird von der Initiative aber weiter als ihre Erklärung geführt. Presseanfragen verweist sie an die Adresse presse@genz-regelt.de.

Die öffentlich aufgetretene Münchner Polizei beschreibt die Lage am Freitagmorgen anders als die ungenannten Quellen. Einer dpa-Meldung vom 20. November 2026, 7.43 Uhr, zufolge sind in München drei Demonstrationen junger Menschen angemeldet. Die größte solle am späten Nachmittag am Königsplatz starten, dafür seien 5.000 Teilnehmer angemeldet; zwei weitere Aufzüge seien in Giesing und am Gärtnerplatz geplant. Ein Sprecher sagte: „Wir gehen davon aus, dass es wieder entsprechend ruhig wird.“ Zunächst habe es keine Hinweise auf geplante Straftaten gegeben. Sollte sich das ändern, sei die Polizei vorbereitet und mit mehreren Hundert Kräften im Einsatz. In München sei es beim letzten Mal im Gegensatz zu anderen Großstädten vergleichsweise ruhig geblieben. Ende Oktober, so die gleiche Berichterstattung, blieb es in Bayern weitgehend friedlich; nur in Nürnberg bewarf nach Polizeiangaben ein gewaltbereiter Block Einsatzkräfte mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik, ein Demonstrant wurde von einem Böller verletzt. Die Bild-Zeitung stützt ihre Warnung vor einer „gezielten Unterwanderung“ dagegen auf ungenannte „bayerische Sicherheitsbehörden“: An Halloween sei den Organisatoren noch die Trennung zwischen 3.800 „normalen Demonstranten“ und 200 Linksextremisten in München gelungen, es gebe aber eine „ideologische Nähe“; bekannte Linksextremisten seien vorneweggegangen. Außerdem habe es nach den Märschen personelle Änderungen im Münchner Planungsteam gegeben. Diese Zahlen und die Personalfrage bestätigt der namentlich nicht weiter festgelegte Polizeisprecher in der dpa-Meldung nicht.

Einen klar zurechenbaren politischen Vorstoß enthält der Bericht der Bild-Zeitung mit dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggatz. Er sagte dem Blatt, die Schülerproteste sollten „ganz offensichtlich“ als „Trojanisches Pferd für Israelhasser, Linksextreme, Plünderer und Brandstifter genutzt werden“. Wenn der Verfassungsschutz hierzu „gesicherte Erkenntnisse“ habe, müssten die Versammlungsbehörden „solche Aufzüge verbieten“. Leib und Leben der Einsatzkräfte hätten Vorrang. Eine solche gesicherte öffentliche Feststellung und ein Verbot der Münchner Aufzüge am heutigen Freitag sind aus den amtlichen Äußerungen der Polizei nicht ersichtlich. Die Zeitung zitiert außerdem einen Indymedia-Aufruf, der für den Fall eines Demo-Verbots in Frankfurt am Main damit droht, das Stadtzentrum zum „Konfrontationsfeld“ zu machen. Über die Lage in der Mainmetropole hat diese Redaktion bereits über den Protesttag in Frankfurt berichtet. Gesondert abzurücken ist von weiteren Zitaten, die das Blatt als „linksextreme Aufrufe zu neuer Gewalt“ an den Freitag hängt – darunter die Sätze „Für den Kommunismus!“ und die Forderung, den Tag zu einem „Streik- und Kampftag“ zu machen und die „Flamme der Revolte“ zu entzünden. Eine klare Quellenangabe, welche Gruppe das in wessen Namen veröffentlicht haben soll, liefert der Text nicht. Der Wortlaut steht im Widerspruch zur Erklärung der Organisatoren und darf ihnen nicht einfach als offizieller Aufruf untergeschoben werden.

Der juristische Kern des Berichts betrifft zwei getrennte Verfahren gegen Daniela Klette, die nicht in eins geworfen werden dürfen. Das Landgericht Verden verurteilte sie am 27. Mai 2026 im Verfahren 1 Ks 112/24 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren. Nach den öffentlich vorliegenden Berichten über die Urteilsgründe ging es um besonders schweren Raub in sechs Fällen, versuchten schweren Raub in zwei Fällen, Verstöße gegen das Waffengesetz und erpresserischen Menschenraub. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Klette zwischen 1999 und 2016 an Überfällen auf Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen beteiligt war. Einen versuchten Mord, den die Staatsanwaltschaft festgemacht hatte an einem bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter im Jahr 2015 in Stuhr, nahm die Kammer nicht an: Die Schützen hätten „aus freien Stücken abgelassen“, die Tat wertete das Gericht als versuchten bewaffneten Raubüberfall. Die Anklagebehörde hatte 15 Jahre Haft gefordert und hat Revision eingelegt, unter anderem weil der Vorfall in Stuhr als versuchter Mord gewertet und die Gesamtstrafe überprüft werden solle. Die Verteidigung hatte auf Freispruch in den Raubfällen plädiert, weil eine unmittelbare Tatbeteiligung nicht bewiesen sei, und ebenfalls Revision eingelegt – nach Berichten noch während der Urteilsverkündung. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig; der Bundesgerichtshof prüft es auf Rechtsfehler. In diesem Verfahren ging es um die später vorgeworfenen Raubtaten, nicht um eine Mitgliedschaft in der Roten Armee Fraktion, die nach öffentlicher Darstellung bereits verjährt ist.

Ein zweites, davon getrenntes Verfahren betreibt die Bundesanwaltschaft vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main unter dem Aktenzeichen 8 St 1/26. Laut Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft vom 27. März 2026 wurde die Anklage am 23. März 2026 erhoben. Klette sei hinreichend verdächtig des versuchten Mordes in zwei Fällen sowie des versuchten und vollendeten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, des erpresserischen Menschenraubs und des besonders schweren Raubes in Mittäterschaft. Die Bundesanwaltschaft rechnet sie der sogenannten dritten Generation der RAF zu und legt ihr die Beteiligung an drei Anschlägen zur Last: am 25. Februar 1990 vor dem Verwaltungsgebäude der Deutschen Bank in Eschborn, wo demnach ein Fahrzeug mit 45,05 Kilogramm Sprengstoff abgestellt worden sei und die Zündvorrichtung versagt habe; am 13. Februar 1991 auf die US-Botschaft in Bonn-Bad Godesberg, wobei Klette und zwei weitere Schützen laut Anklage mit automatischen Langwaffen mindestens 250 Schüsse abgegeben und zwanzig Personen unmittelbar gefährdet haben sollen; sowie am 27. März 1993 auf die noch nicht belegte Justizvollzugsanstalt Weiterstadt mit einem angegebenen Schaden von 123 Millionen D-Mark, etwa 63 Millionen Euro. Das sind Vorwürfe einer Anklage, keine festgestellten Taten. Das Oberlandesgericht erläuterte nach der Anklageerhebung, es schließe sich das Zwischenverfahren an, in dem über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden wird; das Ergebnis werde per Presseinformation mitgeteilt. Eine öffentliche Mitteilung, dass in diesem Verfahren die Hauptverhandlung eröffnet worden sei, lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Klette wurde am 26. Februar 2024 festgenommen und sitzt der Bundesanwaltschaft zufolge weiter auf Grundlage eines Haftbefehls des Amtsgerichts Verden in Untersuchungshaft; für einen Haftbefehl des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof sei Überhaft notiert. Die Formulierung vom „versuchten 20-fachen Mord“ verdreht diese Aktenlage: Angeklagt sind zwei Fälle des versuchten Mordes; die Zahl zwanzig bezeichnet in der Anklage die in Bonn gefährdeten Personen, nicht zwanzig Mordversuche.

Dokumentiert ist damit: ein Bericht der Bild-Zeitung über ein Foto, das ein Solidaritätsplakat für Daniela Klette neben einer Palästinenserflagge und einem roten Stern zeigen soll; die Ankündigung von Protesten in 73 Städten, in München um 10 Uhr in Giesing und um 17 Uhr am Königsplatz; die schriftliche Absage der Organisatoren an Gewalt, extremistische Gruppen und verfassungsfeindliche Symbole; die offizielle Einschätzung eines Polizeisprechers, der einen ruhigen Verlauf erwartet und zunächst keine Hinweise auf geplante Straftaten nennt; das noch nicht rechtskräftige Verdener Urteil über 13 Jahre sowie die Frankfurter Anklage wegen unter anderem zweier Fälle des versuchten Mordes. Nicht belegt ist, dass „die“ Organisation das Foto veröffentlicht hat. Nicht belegt ist eine amtliche Feststellung, bei dem Plakat handele es sich um eine strafbare Verherrlichung. Nicht belegt sind die anonymen Unterwanderungszitate als offizielle Lage. Falsch ist die Behauptung eines „versuchten 20-fachen Mordes“. Unvollständig ist die Darstellung des Verdener Urteils, weil die unterbliebene Verurteilung wegen versuchten Mordes und die Revisionen beider Seiten fehlen. Wer aus einem umstrittenen Foto und einer schiefen Anklageformel ableitet, die gesamte Bewegung sei gekapert, behauptet mehr, als die vorliegenden Quellen tragen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Solidaritätsplakat an einer Wand ist ein Befund, den man benennen und prüfen darf. Daraus wird aber noch kein Beweis, dass eine ganze Jugendbewegung gekapert sei. Wer aus einem Foto, aus anonymen O-Tönen und aus einer schief wiedergegebenen Anklage eine einzige Horrorstory macht, liefert den Organisatoren ausgerechnet das Argument, es gehe nur um Stimmung. Genau darum muss getrennt werden, was belegt ist und was Behauptung bleibt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Sorge, dass gewaltbereite Gruppen friedliche Aufzüge unterwandern, ist nicht neu und nicht aus der Luft gegriffen. Gerade deshalb zählt die offizielle Lageeinschätzung der Polizei vor Ort mehr als ein ungenannter Beamter. Wer Verbote fordert, muss gesicherte Erkenntnisse vorlegen, nicht nur eine Gewerkschaftsforderung und ein Zeitungsfoto. Die Organisatoren haben Gewalt und verfassungsfeindliche Symbole schriftlich ausgeschlossen; ob sie das durchsetzen, zeigt sich auf der Straße, nicht in der Schlagzeile.

KOMMENTAR / MEINUNG: Bei einer Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung, solange ein Urteil nicht rechtskräftig ist und solange eine Anklage nicht einmal zur Hauptverhandlung zugelassen wurde. Aus gefährdeten Personen einen mehrfachen Mordversuch zu machen, ist kein kleiner Dreher, sondern ein handfester Fehler. Wer Terrorverbrechen ernst nimmt, muss die Aktenlage ernst nehmen. Übertreibung schützt weder Opfer noch Polizei, sie zerstört nur die Glaubwürdigkeit.

Was meinen Sie: Reicht ein umstrittenes Plakatfoto, um eine ganze Protestbewegung unter Extremismusverdacht zu stellen – oder muss zuerst die Quellenlage stimmen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Pressemitteilung vom 27. März 2026: Anklage gegen Daniela Klette wegen versuchten Mordes u. a. erhoben: https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/Pressemitteilung-vom-27-03-2026.html

Gen Z regelt, „Unsere Erklärung: friedlich, überparteilich, für alle“ (PDF), veröffentlicht unter genz-regelt.de: https://genz-regelt.de/assets/dokumente/erklaerung-gen-z-regelt.pdf

Bild-Zeitung, „GenZ-Treffen in München: RAF-Terroristin Daniela Klette verherrlicht“, 20. November 2026: https://www.bild.de/news/inland/genz-treffen-in-muenchen-raf-terroristin-daniela-klette-verherrlicht-6afafc4f534897c599cb36ff

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