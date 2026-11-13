MÜNCHEN: PERSONIO MELDET 38 PROZENT MEHR URLAUB ZU GTA 6

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München – Der Personalsoftware-Anbieter Personio mit Sitz in München meldet für den 19. November in seinem Datenbestand 38 Prozent mehr eingetragene Urlaubstage in Deutschland als am selben Tag ein Jahr zuvor. Das ist eine Auswertung anonymisierter Buchungen aus dem Kundenstamm, kein amtlicher Arbeitsmarktbericht für das ganze Land. Die BILD datiert denselben Vorgang nach New York und spricht von einer „Urlaubsflut“, die die Premiere von „GTA 6“ auslöse; die 38 Prozent lägen „über dem mehrjährigen Durchschnitt“. Die Vergleichsbasis in der von der Deutschen Presse-Agentur wiedergegebenen Personio-Mitteilung ist enger: derselbe Tag im Vorjahr. Offiziell erscheint „Grand Theft Auto VI“ am Donnerstag, dem 19. November 2026 – so hat es Rockstar Games am 6. November 2025 nach zwei Verschiebungen bekannt gegeben.

Eine von der Deutschen Presse-Agentur verbreitete Auswertung des Münchner Anbieters beschreibt den Kern der Zahlen genauer als die zugespitzte Überschrift. Für den 19. November hätten Beschäftigte in Deutschland bereits 38 Prozent mehr Urlaub eingetragen als für denselben Tag ein Jahr zuvor. Personio verwaltet nach eigenen Angaben die Daten von 1,6 Millionen Beschäftigten in ganz Europa und habe anonymisierte Urlaubsbuchungen im Vergleich zu den Jahren 2024 und 2025 ausgewertet. Weitere Anträge könnten bis zum Start noch hinzukommen. Die 1,6 Millionen sind die europäische Kundenbasis des Anbieters, nicht die Größe einer offengelegten Deutschland-Stichprobe. Wie viele der erfassten Personen in Deutschland arbeiten, steht in den vorliegenden Agenturtexten nicht. Damit ist die Zahl ein Signal aus einem großen Softwaresystem, kein Beweis, dass in jedem Betrieb oder in der gesamten Volkswirtschaft 38 Prozent mehr Menschen frei nehmen. Auch die Ursache bleibt eine Zuschreibung: Der Kalendertag fällt mit dem Spielestart zusammen, eine Befragung aller Antragsteller zu ihrem Motiv liefert Personio nicht.

Der Erscheinungstag ist ein Donnerstag. Laut der Personio-Mitteilung, wie sie die dpa wiedergibt, werden auch am Mittwoch und Freitag mehr Anträge auf freie Zeit verzeichnet als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor; am stärksten zeige sich der Effekt am Erscheinungstag selbst. Wörtlich heißt es dort: „Homeoffice ist an dem Tag nicht auffällig. Die Leute arbeiten nicht von zu Hause, sie nehmen frei.“ Länderspezifisch falle der Anstieg in Großbritannien am deutlichsten aus, in der Schweiz moderater, in Spanien sei er nicht festzustellen. Mehrere andere Berichte, darunter der Tagesspiegel mit einer Reuters-Meldung vom 12. November, 20:08 Uhr MEZ, nennen zusätzlich ein Plus von 58 Prozent beim Freizeitausgleich für Überstunden und schreiben, die Tage vor der Premiere seien unauffällig. Die dpa-Fassung ist hier genauer, weil sie den Mittwoch ausdrücklich mitzählen. Die Formulierung „über dem Durchschnitt“ in der Reuters-Wiedergabe und in der BILD bleibt unschärfer als der Vorjahresvergleich „am selben Tag ein Jahr zuvor“.

Auf der eigenen Seite „Wanted: Time Off“ veröffentlicht Remote eine zweite, methodisch offengelegte Auswertung. Menschen, die über die globale Plattform von Remote als Vollzeitkräfte beschäftigt sind, hätten für den Starttag bereits 32 Prozent mehr Freizeit gebucht als für denselben Donnerstag im Jahr 2025. Der Stichtag der Buchungen ist der 5. November; verglichen wird jeweils mit dem Vorjahresgegenstück, gerechnet dieselbe Zahl von Tagen im Voraus. Lokale Feiertage werden länderweise herausgenommen. Remote selbst warnt: „Correlation, not confession“ – an einem Donnerstag im November geschehe vieles, nur eines davon sei GTA VI. Weltweit sei der 19. November damit der stärkste Sprung an einem Arbeitstag im Jahr 2026 bisher, große Ferienwochen ausgenommen. Unter den von Remote seit 2022 geprüften Spielstarts liege GTA VI mit dem Faktor 1,32 vor Battlefield 6 mit 1,23. Am deutlichsten falle der Anstieg in Italien aus, mit dem Faktor 1,91 gegenüber dem Vorjahr, also fast einer Verdopplung. Es folgen Indien mit 1,60 und Irland mit 1,57, was den von der BILD genannten 60 und 57 Prozent entspricht. Spanien liegt in dieser Liste bei 1,44 – während Personio dort keinen Anstieg feststellt. Die beiden Kundenstämme erzählen also nicht dieselbe Landkarte. Deutschland kommt in Remotes Rangliste der zehn Länder mit dem stärksten Zuwachs nicht vor. Die BILD übernimmt Italien, Indien und Irland, verschweigt aber genau diesen Punkt.

Bei Remote führen Männer der Generation Z die Auswertung an, mit dem Faktor 2,20 gegenüber dem Vorjahr, also plus 120 Prozent; die Generation Z insgesamt kommt auf 1,97, Millennials auf 1,27, die Generation X bleibt mit 0,95 sogar leicht unter dem Vorjahr. Nach internen Teams, soweit sie erfasst sind, liegen Finanzen bei 2,04 und Marketing bei 1,75, was den in der Reuters-Berichterstattung genannten 104 und 75 Prozent entspricht. Remote selbst schränkt ein, die Teamzugehörigkeit sei nur für eine Minderheit bekannt. Fast jede dritte Starttags-Buchung umfasst Donnerstag plus Freitag, im Vorjahr war es etwa jede sechste. Nur in einem von 170 Freitexten zum Starttag wird das Spiel ausdrücklich genannt. Die BILD reduziert das auf den stärksten Teilbefund bei jungen Männern und zählt die Generation Z typischerweise als Jahrgänge 1995 bis 2010; das ist eine gängige Abgrenzung, aber nicht die in der Remote-Seite selbst ausgeschriebene Definition.

Der Termin, um den sich die Buchungen drehen, ist von Rockstar Games offiziell gesetzt. Am 6. November 2025 schrieb der Entwickler, Grand Theft Auto VI erscheine nun am Donnerstag, dem 19. November 2026. Zuvor war zunächst das Jahr 2025 genannt worden, später der 26. Mai 2026; die November-Verschiebung war die zweite offizielle Terminänderung. Rockstar begründete die zusätzlichen Monate mit der nötigen Politur. Veröffentlicht werden soll das Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Vorab-Downloads hat der Hersteller selbst angekündigt, der Vorab-Ladebeginn wurde auf den 10. November gelegt. Dass Interessierte die Software schon installieren und in der Nacht zum 19. November loslegen können, ist also kein Gerücht der BILD, sondern folgt der veröffentlichten Startlogik – spielen kann man erst zum Start, nicht schon beim Herunterladen. Der Internetanbieter United Internet teilte laut Reuters auf Anfrage mit, die Datenabfragen über Sonys PlayStation und Microsofts Xbox hätten im Vergleich zu gewöhnlichen Nächten zeitweise etwa um den Faktor zehn höher gelegen; eine Überlastung der Netze erwarte man rund um den 19. November nicht.

Die BILD datiert ihren Text nach New York, dem Sitz von Take-Two Interactive, dem Mutterkonzern von Rockstar Games. Für die 38 Prozent ist das die falsche Ortsmarke: Die zitierte Personio-Auswertung kommt aus München und betrifft Buchungen in Deutschland. In der Sache übernimmt das Blatt den Vorverkaufs-Rekord als Unternehmensangabe, den Vorgänger GTA V mit „überragenden 230 Millionen“ verkauften Exemplaren seit 2013 und die Schätzung, Take-Two könne allein in der Premierenwoche bis zu 5,2 Milliarden Dollar Umsatz erzielen. Die 230 Millionen sind in der Berichterstattung über die jüngsten Geschäftszahlen des Konzerns mehrfach so genannt worden; eine eigene, in diesem Text geöffnete Konzernmitteilung liegt dazu nicht vor, die Größenordnung wird deshalb als berichtete Unternehmensangabe geführt, nicht als hier nachgezählte Verkaufsstatistik. Die 5,2 Milliarden Dollar sind eine Prognose, kein von Take-Two ausgewiesener Umsatz. In der Fachberichterstattung kursiert diese Summe als oberes Ende einer Spanne, nicht als feststehende Rechnung. „Bis zu“ ohne die Untergrenze macht aus einer Schätzspanne leicht eine Erfolgsgewissheit.

Zwei weitere Sätze der BILD sind als Behauptung, nicht als belegte Regel zu lesen. „Es gibt sogar Unternehmen, die ihren Mitarbeitern zum Spiel-Start zum Zocken freigeben“ – einzelne medienwirksame Gesten sind in der internationalen Berichterstattung vorgekommen, eine allgemeine betriebliche Praxis ist damit nicht nachgewiesen. Noch schärfer verkürzt ist der Hinweis, auch „bezahlter Bildungsurlaub für GTA“ sei möglich. Der NDR berichtete am 6. November, 18:43 Uhr MEZ, über einen dreitägigen Online-Kurs des Anbieters „Dein Bildungsurlaub“, der in Schleswig-Holstein als Weiterbildung anerkannt ist, sich mit offenen Spielwelten befasst und Erkenntnisse auf den Berufsalltag übertragen will. Im Kurs gehe es gerade nicht darum, drei Tage lang zu spielen; GTA 6 sei keine Voraussetzung, nötig sei nur ein sogenanntes Open-World-Spiel. Anerkannt ist das Angebot nur für bestimmte Zielgruppen, der Arbeitgeber muss den Kurs nicht bezahlen und kann eine Freistellung bei gefährdetem Betriebsablauf schriftlich ablehnen. Zum Zeitpunkt der NDR-Anfrage waren 60 Menschen angemeldet, aus Schleswig-Holstein nach Anbieterangaben zunächst niemand. Aus einem solchen Seminar wird in der BILD-Formel rasch der Eindruck, der Staat zahle das Zocken. Das leistet die Rechtslage nicht.

Was sich belastbar sagen lässt, ist enger und deshalb klarer. Personio sieht in seinem deutschen Buchungsbestand für den 19. November 38 Prozent mehr eingetragenen Urlaub als am selben Tag des Vorjahres, plus weitere erhöhte Werte am Mittwoch und Freitag sowie, nach Reuters, 58 Prozent mehr Freizeitausgleich für Überstunden. Remote sieht auf seiner weltweiten Vollzeit-Plattform, Stand 5. November, 32 Prozent mehr gebuchte Freizeit als am vergleichbaren Donnerstag 2025, mit großen Unterschieden zwischen Ländern und Altersgruppen; Deutschland fehlt in der Top-Zehn-Liste. Beide Datensätze bilden Kunden ab, nicht die gesamte Erwerbsbevölkerung. Der Spielestart selbst ist von Rockstar auf den 19. November 2026 festgesetzt, nach zwei Verschiebungen. Ob am Donnerstag tatsächlich überall Schreibtische leer bleiben, zeigt erst der Tag selbst – und auch dann wäre ein Kalendereffekt nicht automatisch der Beweis, dass jeder Antrag wegen des Spiels gestellt wurde.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Prozentzahl aus einer Personalsoftware ist ein Hinweis, kein Zensus. Wer daraus eine landesweite Flut macht, unterschlägt, dass nur die Kundschaft eines Anbieters gezählt wurde und dass die Vergleichsbasis ein einzelner Vorjahrestag ist, kein vager Langzeitschnitt. Genau in dieser Vergröberung entsteht die Sensation.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zwei Anbieter, zwei Landkarten: Wo der eine keinen Anstieg sieht, meldet der andere ein kräftiges Plus. Das ist kein Widerspruch, der eine Seite zur Lüge macht, sondern die Grenze solcher Daten. Kundenstämme sind nicht die Bevölkerung. Wer das verschweigt, erzeugt eine Gewissheit, die die Tabellen nicht hergeben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein anerkannter Weiterbildungskurs über Spielwelten ist etwas anderes als bezahltes Freizeitspielen. Ebenso ist eine Konzernprognose etwas anderes als kassierter Umsatz. Wer beides in einem Atemzug zur Gewissheit macht, bedient die Vorfreude – und macht aus Vorbehalten und Bedingungen eine einfache Geschichte, die so nicht stimmt.

Was meinen Sie: Reicht die Personio-Zahl von 38 Prozent als Beleg für eine landesweite Urlaubswelle am 19. November, oder muss klarer Trennung gelten zwischen Kundenstatistik und gesamtem Arbeitsmarkt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

dpa / WirtschaftsWoche: Softwareanbieter: Mehr Urlaubsanträge rund um GTA-6-Start (13.11.2026, 14:19 Uhr MEZ): https://www.wiwo.de/unternehmen/computerspiel-softwareanbieter-mehr-urlaubsantraege-rund-um-gta-6-start/100269755.html

Remote: Wanted: Time Off – GTA VI launch-day leave (Auswertung, Buchungsstand 5.11.2026): https://remote.com/gta

BILD: Premiere von GTA 6 löst Urlaubsflut aus – 38 Prozent mehr Anträge in Deutschland (Dennis Dreher, 13.11.2026, 19:31 Uhr): https://www.bild.de/politik/inland/premiere-von-gta-6-loest-urlaubsflut-aus-38-prozent-mehr-antraege-in-deutschland-6af72bd584c7128d8f27e81c

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