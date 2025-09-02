+++ MUSK-SCHOCK NACH MORD AN LIANA (16) +++„BEHÖRDEN SOLLTEN WEGEN BEIHILFE ZUM MORD ANGEKLAGT WERDEN!“Tech-Milliardär Elon Musk attackiert Deutschlands Politik nach Gewaltverbrechen in Friedland

Friedland/Berlin – Nach dem grausamen Tod der 16-jährigen Liana K. in Friedland erschüttert jetzt ein internationaler Aufschrei die deutsche Innenpolitik. Kein Geringerer als Tesla-Chef Elon Musk (54) hat sich über den Fall geäußert – und findet drastische Worte!

In einem wütenden Beitrag auf X (früher Twitter) schrieb Musk am späten Montagabend:

„Die Behörden, die diese Zustände ermöglicht haben, sollten wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht gestellt werden.“

Der US-Milliardär reagierte damit auf Berichte, wonach der mutmaßliche Täter – ein polizeibekannter, mehrfach straffällig gewordener Migrant – nicht abgeschoben wurde, obwohl entsprechende Hinweise und Verfahren bereits vorlagen. Für Musk ist das eine Mitschuld durch Untätigkeit der Politik.

Der Vorfall hatte bereits deutschlandweit Entsetzen ausgelöst. Liana K., eine Schülerin aus dem niedersächsischen Friedland, war am vergangenen Freitag Opfer eines tödlichen Messerangriffs geworden. Der Verdächtige: Ein junger Mann mit Migrationshintergrund, der bereits mehrfach wegen Gewalt- und Sexualdelikten polizeibekannt war, aber dennoch auf freiem Fuß blieb.

Musk, selbst Vater, zeigte sich schockiert:

„Wenn ein Staat seine Bürger nicht schützt, sondern durch bürokratische Inkompetenz gefährdet, verliert er seine Legitimation.“

Die Bundesregierung äußerte sich bislang nicht direkt zu Musks Vorwurf, doch aus Reihen der Union heißt es: „Wenn sogar internationale Persönlichkeiten den deutschen Behörden Versagen vorwerfen, dann muss sich etwas ändern.“

Unter dem Hashtag #JusticeForLiana verbreitet sich der Fall nun auch weltweit. Tausende Nutzer teilen die Worte Musks und fordern politische Konsequenzen – sowohl für die Sicherheitsbehörden als auch für die verantwortlichen Ministerien.

Ob Musk seine Äußerung beibehält oder präzisiert, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Der Mord an Liana K. wird nun auch zum globalen Politikum – mit Sprengkraft für die deutsche Innenpolitik.