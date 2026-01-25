MUSKS ROBOTER-REVOLUTION! BALD KOMMT DER HELFER FÜR JEDEN HAUSHALT

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Elon Musk zündet die nächste Tech-Bombe und lässt die Welt staunen. Auf der großen Bühne des Weltwirtschaftsforums in Davos kündigt der Tesla-Chef an, dass seine humanoiden Optimus-Roboter schneller kommen als viele glauben. Was bisher nach Science-Fiction klang, soll bald Realität werden. In Teslas Fabriken arbeiten die Maschinen bereits, erledigen einfache Aufgaben und sammeln Erfahrung. Für Musk ist klar: Die Zukunft läuft auf zwei Beinen und hört aufs Wort.

Noch im laufenden Jahr sollen die Roboter deutlich mehr können, präziser greifen, selbstständiger handeln und komplexe Abläufe meistern. In den Produktionshallen werden sie zu stillen Kollegen aus Metall, die niemals müde werden. Musk schwärmt von rasanter Entwicklung, von Lernfähigkeit und davon, dass humanoide Robotik einen Sprung macht, wie ihn die Industrie lange nicht gesehen hat. Skeptiker warnt er indirekt: Wer jetzt lacht, könnte bald staunen.

Der große Knall folgt mit der Ankündigung für die Öffentlichkeit. Musk verspricht höchste Sicherheit, extreme Zuverlässigkeit und einen Funktionsumfang, der kaum Wünsche offenlässt. Der Optimus soll gehorchen, helfen, anpacken und den Alltag verändern. Ein Roboter, den man um alles bitten kann. Für viele klingt das nach Erlösung, für andere nach Kontrollverlust. Fest steht: Wenn Musk liefert, steht die Welt vor einer Zeitenwende.

