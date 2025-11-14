MUSTERUNGSPFLICHT NUR FÜR MÄNNER – EIN RÜCKSCHRITT!

Gleichberechtigung adé?

Mit dem neuen Wehrdienst-Modell will die Bundesregierung angeblich auf moderne Sicherheitsanforderungen reagieren – doch ein altbekanntes Ungleichgewicht feiert sein Comeback: Zur Musterung werden ausschließlich Männer verpflichtet. Während die Politik von Pflichtbewusstsein und Landesverteidigung spricht, bleibt ein bitterer Beigeschmack: Warum gilt die staatliche Verantwortung offenbar nur für das männliche Geschlecht? Die Rückkehr zu einseitigen Pflichten erinnert mehr an vergangene Jahrzehnte als an ein modernes Gesellschaftsbild.

Verantwortung nur nach Geschlecht?

Es ist ein Signal, das viele kritisch sehen: Während in anderen Bereichen Gleichstellung eingefordert wird, setzt der Staat beim Wehrdienst offenbar weiterhin auf Rollenklischees. Frauen dürfen zwar freiwillig dienen – aber zur Pflicht herangezogen werden sie nicht. Dieses zweigleisige Denken ist nicht nur ungerecht, sondern auch gefährlich für das Vertrauen in faire Staatsprinzipien. Wer Gleichberechtigung predigt, muss sie auch bei Pflichten durchsetzen. Andernfalls entsteht der Eindruck, dass alte Denkmuster in neuem Gewand zurückkehren.

Die Debatte hat gerade erst begonnen

Die Kritik am neuen Wehrdienstmodell wächst – nicht nur aus zivilgesellschaftlichen Gruppen, sondern auch von Rechtsexperten, die von einem möglichen Verstoß gegen Gleichbehandlungsgrundsätze sprechen. Junge Männer fühlen sich übergangen, junge Frauen stigmatisiert. Die Bundesregierung scheint sich in eine unbequeme Ecke manövriert zu haben, aus der sie nur schwer wieder herausfindet. Der Weg zur Modernisierung der Bundeswehr wird so zur Belastungsprobe für das gesellschaftliche Klima – und für die Glaubwürdigkeit staatlicher Gerechtigkeit.