MUTIGE SCHÜLERIN KÄMPFT UMS LEBEN – MESSER-DRAMA AM WESTFALENKOLLEG ERSCHÜTTERT PADERBORN!

Ein stiller Schock liegt über Paderborn, doch gleichzeitig wächst die Welle der Anteilnahme und Hoffnung: Nach einer brutalen Messer-Attacke am Westfalenkolleg kämpft eine junge Schülerin tapfer um ihr Leben. Das Verbrechen ereignete sich mitten im Alltag einer Bildungseinrichtung, die eigentlich für Neuanfang, Bildung und Chancen steht – jetzt ist sie zum Schauplatz eines unfassbaren Dramas geworden. Doch zwischen Angst und Entsetzen steht eines im Vordergrund: die unglaubliche Stärke des jungen Opfers! Rettungskräfte kämpften vor Ort um jede Sekunde, um der schwer verletzten Schülerin das Leben zu retten – und sie schafften es! Inzwischen wird sie in einer Klinik intensiv betreut, ihr Zustand ist nach Angaben der Ärzte ernst, aber stabil. Freunde, Lehrer und Mitschüler zeigen sich tief betroffen, aber auch entschlossen, die junge Frau in Gedanken zu begleiten. „Sie ist stark, sie schafft das!“, sagen viele, die sie kennen. Unterdessen sitzt der tatverdächtige 25-jährige Mann in Untersuchungshaft. Ermittler loben das schnelle Eingreifen der Polizei, die dank couragierter Zeugen den mutmaßlichen Täter rasch festnehmen konnte. Noch ist das Motiv unklar, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Bürgermeister, Schuldirektion und Landespolitik haben bereits reagiert – sie senden Solidarität und Dank an alle, die in der Krise besonnen gehandelt haben. Besonders die Ersthelfer werden als wahre Helden bezeichnet, weil sie durch ihren mutigen Einsatz Schlimmeres verhinderten. In den sozialen Netzwerken fluten Mitgefühl und gute Wünsche die Stadt. Die Menschen stehen zusammen – in einer Zeit, in der Zusammenhalt wichtiger ist denn je. Paderborn zeigt Herz, Mitgefühl und Mut. Die Hoffnung lebt – und ganz Paderborn hofft jetzt auf das schönste aller Wunder: dass die junge Schülerin überlebt und stärker zurückkommt, als sie je war.