Mutter erzählt die herzzerreißende Geschichte über den grausamen Tod eines Teenagers nach der Impfung und Remdesivir…

Wir stießen auf eine kraftvolle und herzzerreißende Geschichte einer lebendigen, gesunden jungen Frau, die den Impfstoff bekam, nur damit sie an einer Schulveranstaltung teilnehmen konnte – und Wochen später war sie tot.

Die Geschichte wird aus der Perspektive ihrer Mutter erzählt, und sie enthüllt nicht nur die Gefahren des Jab – sie bringt auch Remdesivir ins Bild. Falls Sie nicht vertraut sind, Remdesivir war ein weltweit zugelassenes Medikament zur Behandlung von COVID, das unter dem Markennamen Veklury verkauft wurde. Es wurde von Gilead Sciences entwickelt und wurde von Kontroversen und viel Kritik für seine Sicherheit und Wirksamkeit behandelt.

Trotzdem injizieren sie Säuglingen Remdesivir.

Inversionismus:

Ich hatte keine Ahnung, dass sie Remdesivir für Säuglinge zugelassen hatten, also ging ich hin und schaute nach dem Protokoll und das ist, was Johns Hopkins sagt. UNWIRKLICH.

Das passiert häufiger, als Sie denken, und genau deshalb kann man Menschen nie vertrauen, wenn sie sagen: „COVID kann Säuglinge und Kinder töten, also brauchen sie auch einen Impfstoff“. Ich wette, dass Sie in jedem einzelnen Fall etwas anderes oder einen anderen Faktor als zugrunde liegenden kausalen Faktor finden werden.

Remdesivir-Studien wurden zunächst wegen einer Reihe von Sicherheitsbedenken eingestellt. Jetzt wird es Kindern angeboten, als wäre es Muttermilch.

An diesem Punkt sind wir wie Ratten in einer Petrischale.

Amerikas Kinder sind zu Zielen für so so gut wie alles geworden – und das alles hängt mit der verdrehten, gescheiterten progressiven Agenda zusammen: LGBTQ-Aktivismus und Big-Pharma-Experimente. Und niemand hat härter dagegen gekämpft als Dr. Peter McCullough, ein abtrünniger medizinischer Krieger, der jahrelang die Wahrheit aufgedeckt hat.

Er erschien kürzlich in Joe Pags‘ Podcast, um über „Long COVID“ und die dringende Notwendigkeit der Entgiftung zu sprechen.

Dr. Peter McCullough:

Dies ist der Clip, der die Aufmerksamkeit von Frau und Mutter Shanna Carroll erregte, und sie antwortete auf Dr. Peter McCullough mit einer herzzerreißenden Geschichte. Ihre Tochter im Teenageralter wurde geimpft, nur damit sie an einer Klassenfahrt teilnehmen konnte – nur um etwa sechs Wochen später einen schrecklichen und tragischen Tod zu erleiden.

Es ist eine erschreckende, herzzerreißende Erinnerung daran, wie verheerend diese verschnappten Entscheidungen sein können – und, was noch wichtiger ist, was unsere Regierung und ihre Kumpane mit uns gemacht haben.

Hier ist Shannas Albtraumgeschichte über die Klassenfahrt ihrer Tochter, einen Impfstoff und den undenkbaren Verlust, der folgte.

Meine Tochter war 17 Jahre alt. Sie war für eine Klassenfahrt ausgewählt worden, die vom 9. bis 22. Juli stattfand, und sie musste geimpft werden. Sie war die einzige in unserem Haushalt, die geimpft wurde, und wir haben sie angefleht, es nicht zu tun. Sie erhielt ihre Impfungen am 7. und 28. Juni 2022.

Sie ging am 9. Juli zu ihrer Reise. Am 18. Juli schrieb sie mir, dass sie sich krank fühlte. Wir fuhren von Michigan nach New York, um sie an der Grenze in der Nähe der Niagarafälle in Toronto abzuholen. Wir kehrten am 19. Juli nach Hause zurück, was der Geburtstag unseres Dreijährigen war. Wir feierten mit Kuchen und Eis, aber meine Tochter und ich hatten Suppe, bevor sie ins Bett ging.

Am 20. Juli brachte ich sie in die Notaufnahme. Wir warteten vier Stunden in der Lobby, und sie setzte sich auf und fragte: „Haben sie mich schon zurückgerufen?“ Augenblicke später brach sie zusammen und erlitt einen Herzstillstand.

Das medizinische Team arbeitete an ihr und brachte sie dann ins Kinderkrankenhaus, wo sie auf ein ECMO-Gerät gebracht wurde. Sie wurde mit Remdesivir behandelt, aber ihr Zustand verschlechterte sich. Ihre Gliedmaßen wurden durch einen Mangel an Blutfluss schwarz, und sie lief Gefahr, dass sie alle amputiert wurden. Eine Amputation war jedoch aufgrund der Blutverdünner, die sie einnahme, nicht möglich und sie entwickelte Infektionen. Ihre Nieren versagten, und am 6. August mussten wir die herzzerreißende Entscheidung treffen, die Maschine auszuschalten. An diesem Tag verstarb meine Tochter.

Was ist passiert?