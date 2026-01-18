MUTTER WILL IHRE KINDER IM SUPERMARKT IN FLAMMEN SETZEN!

Ein Einkaufsbummel in Bremen verwandelte sich in Sekunden in ein unfassbares Horror-Drama. Mitten im belebten Markt kippte eine Frau plötzlich eine brennbare Flüssigkeit über sich und ihre beiden kleinen Söhne. Entsetzte Kunden trauten ihren Augen kaum, als sich die Mutter vor den Regalen völlig außer Kontrolle zeigte. Die Kinder standen weinend neben ihr, während sich eine beißende Angst im gesamten Geschäft ausbreitete. Niemand konnte zunächst begreifen, was hier gerade geschah.

Augenzeugen reagierten geistesgegenwärtig und alarmierten sofort die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau zuvor sogar selbst von der Flüssigkeit getrunken und sie einem ihrer Jungen gewaltsam eingeflößt haben. Eine Szene wie aus einem Albtraum – mitten zwischen Einkaufswagen, Kühltheken und ahnungslosen Familien. Panik machte sich breit, doch mehrere mutige Kunden entschieden sich, nicht wegzusehen, sondern einzugreifen. Ihr beherztes Handeln verhinderte offenbar das Schlimmste.

Als die Mutter versuchte, die Kinder und sich selbst anzuzünden, stellten sich die couragierten Helfer ihr entgegen und hielten sie fest. Kurz darauf trafen Polizeikräfte ein und brachten die völlig eskalierte Situation unter Kontrolle. Der Vorfall erschüttert ganz Bremen und wirft viele Fragen auf: Was trieb die Frau zu dieser verzweifelten Tat? Die Ermittlungen laufen, doch eines ist schon jetzt klar – ohne das Eingreifen der Zeugen hätte dieser Nachmittag in einer furchtbaren Katastrophe enden können.