Die National Institutes of Health (NIH) haben eine Studie erneut geteilt, die die Tatsache betont, dass das Tragen einer N95-Gesichtsmaske aus irgendeinem Grund die Träger gefährlichen Mengen tödlicher Chemikalien aussetzen kann.

Forscher der Jeonbuk National University in Südkorea bewerteten zwei verschiedene Arten von medizinischen Einwegmasken sowie mehrere Arten von wiederverwendbaren Baumwollmasken, die während der “Pandemie” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) getragen wurden. Sie entdeckten, dass die von diesen Masken freigesetzten Chemikalien auf dem Achtfachen der empfohlenen Sicherheitsgrenze für toxische flüchtige organische Verbindungen (TVOCs) auftraten.

Die Inhalation von TVOCs ist kurzfristig mit gesundheitlichen Problemen wie Kopfschmerzen und Übelkeit sowie Organschäden und langfristig sogar Krebs verbunden. Die Nebenwirkungen der Maskierung sind viel schlimmer als die Krankheiten, die Menschen, die sie tragen, mit anderen Worten verhindern wollen.

(Related: Im vergangenen Dezember entdeckten Forscher der Yale University, dass N95-Masken die Übertragung von Atemwegserkrankungen in keiner Weise verhindern.)

Einwegmasken enthalten bis zu 14-mal mehr TVOCs als Stoffmasken

Die schlimmsten Masken sind diese blauen Einwegmasken, bei denen festgestellt wurde, dass sie bis zu 14-mal mehr TVOCs enthalten als Stoffmasken, was sie viel schlimmer macht als die wiederverwendbare Art.

“Es ist klar, dass den VOCs (flüchtige organische Verbindungen) im Zusammenhang mit der Verwendung von KF94 [medizinischen] Masken und ihren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss”, schrieben die Forscher in ihrer Studie, die ursprünglich im April veröffentlicht wurde.

Um das Risiko einer Exposition gegenüber VOCs und TVOCs zu reduzieren, empfahlen die Forscher, das Maskenpaket zu öffnen und es 30 Minuten ruhen zu lassen, bevor es am Gesicht angebracht wird.

Ähnlich wie eine Memory-Foam-Matratze, die giftig riecht, wenn sie zum ersten Mal aus der Schrumpffolie, Gesichtsmasken und vor allem der Einweg-Gas-Chemikalien entsiegelt wird, die besser in der Luft abgeführt werden, als vom Träger eingeatmet zu werden.

“Die Exposition kann deutlich reduziert werden, wenn eine Maske geöffnet und mindestens 30 Minuten sitzen gelassen wird”, schrieben die Forscher.

Die Art und Weise, wie Masken verpackt werden, schlägt die Studie weiter vor, kann auch eine Rolle dabei spielen, wie viele Chemikalien beim Öffnen freigesetzt werden.

Das NIH gab eine Erklärung über die Studie ab, in der darauf hingewiesen wurde, dass die NIH ihre Ergebnisse unterstützt, nur weil sie jetzt in einer Datenbank der National Library of Medicine (NLM) enthalten ist.

Stoffmasken, so die Studie, sind die sichersten von allen. Wenn eine Maske aus einfacher Baumwolle hergestellt wird, enthält sie nicht annähernd das Maß an Chemikalien, die in diesen blauen Plastikmasken gefunden werden, die jeder wegen COVID drei Jahre lang tragen sollte.

In einem Kommentar zu den Ergebnissen der Studie hat Dr. Stuart Fischer, ein Arzt für Innere Medizin in New York, stellte fest, dass “es abnehmende Erträge auf den Bedarf an Masken zu geben scheint”, was bedeutet, dass es jetzt, da die Wissenschaft die Notwendigkeit einer solchen Intervention in der Krankheitsprävention entlarvt hat, wirklich keinen Grund mehr gibt, eine zu tragen.

Die beiden Arten von Einwegmasken, die in der Studie untersucht wurden, KFAD und KF94, werden aus thermoplastischen Polypropylen und Polyurethan-Nylon hergestellt. Diese besonderen Maskensorten wurden im Fernen Osten beliebter als im Westen.

Umgekehrt wurden die Stoffmasken aus Baumwolle, Ramie (einer Pflanzenfaser) und Polyurethan hergestellt.

Um politisch korrekt zu bleiben, kamen die Forscher in ihrer Studie zu dem Schluss, dass die in allen Masken gefundenen TVOC-Konzentrationen “unschädlich für den menschlichen Körper” sind und “keine relevanten gesundheitsbezogenen Bedenken” darstellen.

Die Environmental Protection Agency (EPA) empfiehlt, die TVOC-Werte in der Raumluft unter 0,5 Teilen pro Million (ppm) zu halten.

