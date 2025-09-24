NACH DROHNEN-ALARM DER NÄCHSTE SCHOCK! SPRENGSÄTZE IN OSLO – FESTNAHME NACH GROSSALARM!

Oslo – Nur einen Tag nach dem dramatischen Drohnen-Alarm über der norwegischen Hauptstadt erschüttert der nächste Sicherheits-Schock das Land: In Oslo sind mehrere Sprengsätze entdeckt worden! Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, Teile der Innenstadt wurden abgeriegelt, Bombenentschärfer rückten an – und ein Verdächtiger wurde festgenommen. Norwegens Behörden bestätigen: Es bestand akute Explosionsgefahr! Die Sprengvorrichtungen wurden an mehreren Stellen in der Nähe von öffentlichen Einrichtungen entdeckt – laut Polizei „einsatzbereit“ und „mit erheblichem Zerstörungspotenzial“. Ermittler prüfen nun, ob ein Zusammenhang mit dem gestrigen Drohnen-Zwischenfall besteht, bei dem nicht identifizierte Flugobjekte über sensiblen Zonen gesichtet wurden. Ob es sich um einen geplanten Terrorakt handelt, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen – doch die Hinweise verdichten sich. Der festgenommene Mann soll laut ersten Erkenntnissen in einem Überwachungsgebiet gefilmt worden sein, wie er verdächtige Gegenstände an einem Müllcontainer deponierte. Wenig später löste ein Sprengstoffspürhund Alarm aus. Die Lage in Oslo bleibt angespannt – Sicherheitskräfte sind weiter im Dauereinsatz, die Bevölkerung wurde zur erhöhten Wachsamkeit aufgerufen. Ministerpräsident Jonas Gahr Støre äußerte sich am Abend bestürzt: „Norwegen lässt sich nicht einschüchtern – aber dieser Vorfall zeigt, wie ernst die Bedrohungslage ist.“ Experten warnen: Nach Jahren relativer Ruhe gerät Skandinavien immer stärker ins Visier radikaler Einzeltäter und feindlich gesinnter Kräfte. Ob Russland, Islamisten oder psychisch instabile Einzeltäter hinter dem Anschlagsversuch stecken – die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Oslo zittert – und hofft, dass dieser Anschlag nur ein vereitelter Albtraum bleibt.