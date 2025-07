Nach Freibad-Skandal in Gelnhausen jetzt Rüsselsheim, Darmstadt und Babenhausen: Der Wahnsinn geht weiter!

in

Zu den jüngsten Vorfällen von sexueller Belästigung in den Freibädern

von Rüsselsheim, Darmstadt und Babenhausen sagt die innenpolitische

Sprecherin der AfD-Fraktion, Sandra Weegels:

„Der Wahnsinn geht weiter. Frauen werden in deutschen Freibädern im-mer mehr zum Ziel sexueller Belästigung. Wo sind die Sicherheits-konzepte von CDU-Innenminister Poseck? Dass die Situation nicht besser wird, war schon

seit langem absehbar. Was hat die Landesregierung bisher unternommen,um Frauen und Mädchen zu schützen? Am Montag werden wir in einer

Sondersitzung des Innenausschusses den Minister dazu befragen.

Wir wollen endlich unsere Sicherheit zurück! Wir wollen, dass Freibäder

wieder zu Orten werden, an denen man unbeschwert und ohne Angst denSommer genießen kann. Wir wollen, dass insbesondere Frauen und

Mädchen Respekt entgegengebracht wird.

Die öffentliche Sicherheit ist mit die wichtigste Aufgabe des Staates.

Minister Poseck muss seiner Verantwortung endlich gerecht werden.“

AfD-Fraktion im Hessischen Landtag