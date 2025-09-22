NACHBARSCHAFTS-SKANDAL IM RBB-PROZESS! WAR DIE RICHTERIN PARTEIISCH FÜR SCHLESINGER?

Millionenklage, Medienskandal – und jetzt auch noch ein Justizbeben! Im aufsehenerregenden Schadenersatzprozess rund um Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sorgt eine brisante Enthüllung für Wirbel: Nach BILD-Informationen war die zuständige Richterin über Jahre hinweg persönliche Nachbarin der Angeklagten! Pikant: Die beiden sollen sich sogar regelmäßig in kleiner Runde getroffen haben – privat, vertraulich, fernab von Kameras und Gerichtssälen. Während Schlesinger im Saal um ihr öffentlich-rechtliches Vermächtnis kämpft und gegen Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe vorgeht, rückt nun die Frage nach der Unabhängigkeit der Justiz in den Fokus. Ist die Richterin befangen? Der RBB ist in Alarmstimmung! Intern wird über mögliche Konsequenzen beraten, erste Stimmen fordern eine Neubesetzung des Verfahrens. Die Öffentlich-Rechtlichen hatten sich in einem beispiellosen Schritt von Schlesinger getrennt und werfen ihr u. a. luxuriöse Spesenpraktiken, Vorteilsannahme und Vetternwirtschaft vor. Nun wird der Skandal neu angeheizt – nicht durch neue Vorwürfe gegen Schlesinger, sondern durch Zweifel am Gericht selbst! Das Vertrauensverhältnis zwischen Sender und Justiz könnte nachhaltig beschädigt sein. Beobachter sprechen von einem „Super-GAU für das Verfahren“. Der RBB äußert sich bislang nur knapp: Man nehme die Informationen „mit höchster Sensibilität“ zur Kenntnis und prüfe die Lage. Doch intern ist klar: Sollte sich der Vorwurf der Nähe bestätigen, droht ein kompletter Neustart des Prozesses – mit ungewissem Ausgang. Ein Justizskandal mitten im Medienskandal – das Drama um Patricia Schlesinger nimmt kein Ende.