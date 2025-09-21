NAZI-SKANDAL BEI DER BUNDESWEHR! HITLERGRUSS, DROGEN UND SEXUELLE ÜBERGRIFFE – FALLSCHIRMJÄGER UNTER SCHWEREM VERDACHT!

Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) – Es ist ein Skandal von erschütterndem Ausmaß, der derzeit die Bundeswehr erschüttert und das Vertrauen in die Truppe erneut massiv erschüttert: Angehörige des Fallschirmjägerregiments in der Niederauerbach-Kaserne sollen in Nazi-Uniformen posiert, den Hitlergruß gezeigt und sich dabei sogar gefilmt haben – die Vorwürfe wiegen schwer und könnten eine ganze Einheit ins Wanken bringen. Doch damit nicht genug: Laut eines explosiven Berichts des „Pfälzischen Merkur“ soll es bei Treffen von Soldaten auch zu massivem Drogenmissbrauch und sexuellen Übergriffen gekommen sein! Die Bundeswehr hat die Ermittlungen inzwischen bestätigt, ein Sprecher der Luftlandebrigade 1 in Saarlouis sprach von laufenden Untersuchungen gegen mehrere Soldaten. Die beschuldigten Männer sollen bei internen Feiern und „privaten Runden“ nicht nur mit rechtsextremen Symbolen gespielt, sondern diese auch offen zur Schau gestellt haben – offenbar ohne Angst vor Konsequenzen. In Uniform, mit Alkohol, Drogen und menschenverachtenden Gesten wurde das Ansehen der Bundeswehr mit Füßen getreten. Besonders brisant: Videoaufnahmen sollen die Szenen belegen, erste Beweise wurden bereits gesichert. Auch Vorwürfe zu Übergriffen auf Kameradinnen stehen im Raum – eine toxische Mischung aus Machtmissbrauch, Gewalt und ideologischem Abgrund. Politiker, Militärbeobachter und Bürger sind entsetzt: Wie konnte es so weit kommen? Wer hat weggeguckt? Und wie tief reicht das Netzwerk der Radikalen in der Truppe wirklich? Der Fall erinnert an frühere Skandale in anderen Einheiten, doch diesmal trifft es ein traditionsreiches Regiment – die Elite der Luftlande-Truppe! Die Bundeswehr steht unter Druck, Aufklärung wird versprochen, doch viele zweifeln an echter Transparenz. Es geht nicht mehr um Einzelfälle – es geht um das System, um Führung, Kontrolle und politische Verantwortung. Klar ist: Die Bundeswehr muss sich erklären – und zwar schnell. Denn der Nazi-Skandal von Zweibrücken erschüttert nicht nur die Truppe, sondern das gesamte Vertrauen in ihre demokratische Verankerung.