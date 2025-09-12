NEUE SRRNA-SPRITZE HOCHGEFÄHRLICH! WARNUNG VOR „IMPFUNG 2.0“ – ÜBERTRAGUNG SCHON DURCH HAUTKONTAKT UND ATEM MÖGLICH!

Ein medizinischer Albtraum bahnt sich an – und kaum jemand spricht darüber: Die neue Generation der sogenannten srRNA-Spritzen („self-replicating RNA“) soll laut Experten hochgefährlich sein – nicht nur für Geimpfte selbst, sondern auch für ihr gesamtes Umfeld! Während Politik und Pharmaindustrie die Technologie als „Durchbruch der Medizin“ feiern, warnen immer mehr Wissenschaftler und Insider vor einem kaum kontrollierbaren Risiko: Die neuartigen Wirkstoffe sollen sich nach der Injektion selbst im Körper vermehren – ein Prinzip mit Sprengkraft. Denn neuesten Berichten zufolge ist nicht nur der Empfänger betroffen: Schon einfacher Hautkontakt oder das Einatmen ausgeatmeter Partikel könnten reichen, um Bestandteile der Impfung auf andere Menschen zu übertragen! Das wäre der Super-GAU für jede Gesundheitsstrategie – eine Impfung, die sich quasi wie ein Virus verbreitet, ohne dass man zustimmt, informiert wird oder sich schützen kann! Die Rede ist von sogenanntem „Shedding“, also der unfreiwilligen Weitergabe von Impfstoffbestandteilen – ein Szenario, das bislang als Verschwörungstheorie abgetan wurde, nun aber in Fachkreisen höchst ernst genommen wird. Besonders alarmierend: Erste Studien weisen darauf hin, dass bei Kontakt mit srRNA-Geimpften Symptome wie Hautausschläge, Kopfschmerzen, hormonelle Störungen und Zyklusveränderungen auftreten könnten – auch bei Ungeimpften. Kritiker fordern daher sofortige Aufklärung, einen Impfstopp und unabhängige Sicherheitsstudien, bevor weitere Menschen gespritzt werden. Doch von offizieller Seite kommt – wie so oft – nur Schweigen. Statt Warnhinweisen werden Zulassungen vorbereitet, statt Debatten geführt, werden Kritiker diffamiert. Dabei ist das Risiko, dass eine srRNA-Injektion zu einem unkontrollierbaren, selbstverbreitenden Eingriff in den menschlichen Körper wird, längst nicht mehr hypothetisch. Immer mehr Menschen fragen sich: Wird hier eine neue Technologie freigesetzt, deren Folgen niemand mehr stoppen kann? Die Sorge ist real – und wächst täglich. Die neue Impfung ist kein kleiner Pieks mehr, sondern ein potenzieller globaler Eingriff in das biologische Gleichgewicht, dessen Konsequenzen noch völlig unabsehbar sind.