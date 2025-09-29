NEUE WIESN-PANNE SCHOCKT OKTOBERFEST-BESUCHER! 32 MENSCHEN SITZEN IN 90 METERN HÖHE FEST – TECHNIK-VERSAGEN AM „JULE-VERNE-TOWER“!

München – Schockmoment auf dem Oktoberfest! Was für viele als atemberaubender Nervenkitzel begann, endete für 32 Fahrgäste in einem dramatischen Zwischenfall hoch über dem Festgelände. Beim beliebten Fahrgeschäft „Jule-Verne-Tower“ kam es am Sonntag zu einem technischen Defekt in 90 Metern Höhe – und plötzlich ging nichts mehr! Das Karussell stoppte schlagartig, die Gondel hing wie eingefroren am Himmel – mit dutzenden Menschen, darunter auch Kinder, die nun hilflos über der Theresienwiese baumelten. Panik machte sich breit, Tränen, Hilferufe, Menschen in Todesangst! Augenzeugen berichten von schockierten Angehörigen am Boden, die mitverfolgen mussten, wie ihre Liebsten über ihnen in der Luft festsaßen. Die Schausteller reagierten sofort, alarmierten die Technik-Crews – und dann wurde klar: Ein schneller Restart ist unmöglich. Erst durch die Aktivierung einer Handbremse konnte das Riesen-Karussell langsam und kontrolliert wieder nach unten bewegt werden. Zentimeter für Zentimeter, begleitet von bangem Warten, wurde die Gondel auf den Boden zurückgeholt – erst nach langen Minuten erreichten alle 32 Insassen wieder festen Boden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch der psychische Schock sitzt tief. Für viele war es ein Albtraum in schwindelerregender Höhe, mitten in der Wiesn-Freude – und ein erneuter Beweis dafür, dass trotz modernster Technik Pannen jederzeit möglich sind. Bereits in den letzten Jahren gab es immer wieder Zwischenfälle mit Fahrgeschäften, doch der „Jule-Verne-Tower“ galt bisher als sicher – eine riesige Attraktion, die Mutige in den Himmel schickt. Jetzt ist das Vertrauen erschüttert. Die Betreiber sprechen von einem „einmaligen mechanischen Problem“, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, das Gewerbeaufsichtsamt prüft, ob der Betrieb wieder aufgenommen werden darf. Viele fragen sich: Wie konnte es zu einem solchen Ausfall kommen – und was wäre passiert, wenn die Handbremse nicht funktioniert hätte? Die Wiesnleitung versucht zu beruhigen, verweist auf strenge Sicherheitsvorgaben – doch das Erlebnis bleibt. Für 32 Menschen wurde der Besuch auf dem Oktoberfest zum Höhen-Albtraum, zum bangen Stillstand über einem Fest, das eigentlich für Lebensfreude steht. Der „Jule-Verne-Tower“ bleibt bis auf Weiteres geschlossen – doch der Schock über die neue Wiesn-Panne wird noch lange nachwirken.