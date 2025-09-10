NEUER SKANDAL ERSCHÜTTERT ÖSTERREICH: DIE LÜGE DER CORONA-ÜBERLASTUNG!

Wien – Eine schockierende Enthüllung wirft ein neues, düsteres Licht auf die Corona-Jahre in Österreich: Es gab nie eine Überlastung der Intensivstationen durch Covid-19-Patienten. Was jahrelang als düstere Bedrohung und Hauptargument für drastische Einschränkungen der Grundrechte, Lockdowns und Maskenpflichten diente, entpuppt sich jetzt als ein beispielloser politischer Bluff. Eine Anfrage des freiheitlichen Gesundheitssprechers NAbg. Mag. Gerhard Kaniak beim Gesundheitsministerium förderte die brisanten Zahlen zutage, die nun die Grundlage für eine hitzige Debatte im Land bilden. Das vom Ministerium selbst veröffentlichte Datenblatt, ein nüchternes XLSX-Dokument, das die nackten Fakten liefert, zeigt, dass der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen zu keinem Zeitpunkt die alarmierenden Szenarien der Regierung rechtfertigte. Selbst in den als kritisch bezeichneten „Höchstzeiten“ der Pandemie lag der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen bei gerade einmal 5,8 Prozent. Diese Zahl widerlegt die ständigen Warnungen vor einem Kollaps des Gesundheitssystems, die in den Medien und von Regierungsvertretern pausenlos wiederholt wurden. Die Öffentlichkeit wurde in Angst und Panik versetzt, um eine Politik der Einschränkungen durchzusetzen, die nun im Nachhinein als völlig unverhältnismäßig und unnötig erscheint. Der Großteil der Intensivbetten war demnach durch Patienten mit anderen Erkrankungen belegt, was die Annahme, Covid-19 habe die Spitäler an den Rand des Abgrunds gebracht, als haltlos entlarvt. Experten und Kritiker hatten schon lange davor gewarnt, dass die Zahlen überhöht und die Gefahren bewusst aufgebauscht wurden, doch ihre Stimmen wurden in der allgemeinen Hysterie ignoriert und als Verschwörungstheorien abgetan. Die Wahrheit, die jetzt ans Licht kommt, ist eine Ohrfeige für jeden, der unter den strengen Maßnahmen gelitten hat und eine Entschädigung für die verlorenen Freiheiten fordert. Die offizielle Bestätigung, dass die vermeintliche Überlastung der Intensivstationen nie Realität war, wirft die Frage auf, welche Motive hinter der massiven Angstmache steckten und wer die Verantwortung für die wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen Schäden tragen muss, die diese Politik verursacht hat. Österreich steht vor einer Abrechnung, und viele fordern nun Antworten von den Entscheidungsträgern, die das Land in eine Phase der beispiellosen Einschränkungen führten. Die Enthüllung wird nicht nur die politische Landschaft erschüttern, sondern auch das Vertrauen in die Regierung und die öffentlichen Institutionen nachhaltig beschädigen.