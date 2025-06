Neun Mädchen im Freibad von Gelnhausen von Syrer missbraucht!

in

So sieht der Polizeibericht dazu aus!

(lei) Die Personalien von vier jungen Männern fanden am Sonntag Eingang in die Ermittlungsakten der Polizei, nachdem im Freibad in der Barbarossastraße mehrere junge Frauen sexuell belästigt worden sein sollen.

Die weiblichen Badegäste hatten sich kurz nach 17 Uhr an das Personal gewandt und berichtet, dass sie kurz zuvor im Becken im Bereich des Strudels aus einer Gruppe von mehreren Männern heraus am ganzen Körper angefasst worden seien. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 28 Jahren kurz darauf vor Ort ermitteln und ihre Identitäten klären. Ein weiterer Mann soll das Bad direkt nach dem Vorfall verlassen haben.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, wie genau sich das Geschehen zugetragen hat und in welchem Maß die einzelnen Verdächtigen daran beteiligt waren.

Gleichwohl den Beamten bereits einige Zeugen bekannt sind, bitten sie um weitere Hinweise. Wer den Vorfall sonst noch beobachtet hat und dazu Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Polizeistation Gelnhausen zu wenden.

Polizeipräsidium Südosthessen