Noem startet Werbekampagne zur Warnung illegaler Einwanderer: „Wir werden Sie jagen“

Die Heimatschutzministerin Kristi Noem startet eine 200-Millionen-Dollar-Werbekampagne, in der sie Migranten davor warnen, zu gehen oder sich der Abschiebung zu stellen.

Die Kampagne zielt sowohl auf potenzielle illegale Teilnehmer als auch auf Kriminelle ab, die sich bereits in den USA belaufen, mit einer strengen Botschaft von Noem.

Die Verhaftungen an der Grenze sind auf ein Rekordtief gesunken, während die Verhaftungen im Inland durch ICE unter Trumps Anweisungen um 137 % gestiegen sind.

Die Kampagne ist Teil umfassenderer Bemühungen, die Grenze zu sichern und die Kriminalität zu reduzieren, einschließlich des militärischen Einsatzes und des Baus der Grenzmauer.

Die Ministerin für Heimatschutz, Kristi Noem, hat eine Werbekampagne in Höhe von 200 Millionen Dollar gestartet, die Migranten davor warnt, „jetzt zu gehen“ oder sich der Abschiebung zu stellen. In der Kampagne, die am Montag landesweit und international ausgestrahlt wurde, übergibt Noem eine strenge Botschaft im Namen von Präsident Donald Trump: „Wenn Sie erwägen, illegal nach Amerika einzureisen, denken Sie nicht einmal darüber nach.“

Die Anzeigen, die im Fernsehen, Radio und auf digitalen Plattformen geschaltet werden, sind Teil der aggressiven Bemühungen der Trump-Regierung, die Grenze zu sichern und die Kriminalität zu reduzieren, indem sie illegale Einwanderer, insbesondere solche mit Vorstrafen, ins Visier nimmt. Noems erschreckende Warnung – „Wir werden Sie jagen“ – kommt, während die Regierung die Abschiebungsoperationen und die Durchsetzung des Inneren aussteift, was eine Abkehr von der laxen Einwanderungspolitik der Biden-Ära signalisiert.

Eine starke Botschaft an Kriminelle

Noems Kampagne ist nicht nur eine Warnung an diejenigen, die eine illegale Einreise in Betracht ziehen, sondern auch eine direkte Botschaft an Kriminelle, die sich bereits in den USA aufhalten. „Kriminelle sind in den Vereinigten Staaten nicht willkommen“, erklärte sie in der Anzeige. „Wenn du hierher kommst und unsere Gesetze verstreche, werden wir dich jagen.“

Das Timing der Kampagne stimmt mit einem deutlichen Rückgang der illegalen Grenzübergänge überein. Laut Tom Homan, Trumps Grenzzar, wurden am Sonntag, dem 17. Februar, nur 229 Migranten wegen illegaler Einreise verhaftet – ein Rekordtief seit Beginn seiner Karriere von Homan im Jahr 1984. Homan stellte auch fest, dass die Verhaftungen im Inland durch die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) unter Trumps Anweisungen um 137 % gestiegen sind, wobei sich die Verhaftungen von verurteilten Kriminellen und mutmaßlichen Bandenmitgliedern seit der Amtseinführung des Präsidenten verdoppelt haben.

Die harte Haltung der Regierung scheint Auswirkungen über die US-Grenzen hinaus zu haben. Die Behörden in Honduras haben berichtet, dass Gruppen von Migranten nach Süden zurückkehren und ihre Versuche, die USA zu erreichen, aufgegeben haben.

Eine Multimillionen-Dollar-Warnung

Die 200-Millionen-Dollar-Werbekampagne, die vom Department of Homeland Security (DHS) finanziert wird, hat einen hohen Preis in die Lupe genommen. Kritiker stellen die Zuweisung einer so großen Summe inmitten von Budgetkürzungen an andere Bundesbehörden in Frage, darunter das Bildungsministerium und die Centers for Disease Control. DHS-Beamte verteidigen die Ausgaben jedoch und nennen sie eine notwendige Investition in die nationale Sicherheit.

„Die Tatsache, dass sich Millionen von illegalen Ausländern, darunter Zehntausende krimineller Ausländer, in unserem Land aufhalten, ist eine dringende Bedrohung für die Sicherheit der Amerikaner, unserer Heimat und der nationalen Sicherheit“, sagte ein DHS-Sprecher.

Die Anzeigen, die von People Who Think LLC mit Sitz in Louisiana und Safe America Media LLC mit Sitz in Virginia produziert werden, sind hyper-gezielt, um illegale Einwanderer sowohl im In- als auch im Ausland zu erreichen. Sie werden in mehreren Sprachen und Dialekten ausgestrahlt, mit Schwerpunkt auf sozialen Medien, Textnachrichten und digitalen Plattformen.

Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung

Noems Kampagne ist Teil einer umfassenderen Anstrengung der Trump-Regierung, die Ordnung an der Grenze wiederherzustellen und die Kriminalität zu reduzieren. Seit dem Amtsantritt hat die Regierung das Militär an der Grenze eingesetzt, den Bau der Grenzmauer wieder aufgenommen und die Bewährungsprogramme aus der Biden-Ära beendet, die es Migranten erlaubten, ohne ordnungsgemäße Dokumentation in die USA einzureisen.

Bei ihrer Bestätigungsanhörung betonte Noem, dass die Grenzsicherheit eine „oberste Priorität“ für die Regierung ist. „Unter Präsident Trump verteidigen wir amerikanische Familien und stellen ihre Sicherheit wieder her“, sagte sie. „Wenn Sie versuchen, illegal einzureisen, werden Sie erwischt, Sie werden entfernt und Sie werden nie zurückkehren.“

Die Bemühungen der Regierung wurden von Strafverfolgungsbeamten und Grenzsicherheitsexperten gelobt.

Während die Trump-Regierung ihr Vorgehen gegen illegale Einwanderung fortsetzt, dient diese Werbekampagne als Warnung für diejenigen, die erwägen, gegen die US-Einwanderungsgesetze zu verstoßen. Mit dem Einbruch der Verhaftungen an der Grenze und der Zunahme der Durchsetzung im Landesinneren hält die Regierung ihr Versprechen ein, die Grenze zu sichern und amerikanische Familien zu schützen. Während die Kosten der Kampagne die Augenbrauen hochgezogen haben, ist ihre Botschaft klar: Amerikas Grenzen sind für Gesetzesbrecher geschlossen, und diejenigen, die sich dem Gesetz widersetzen, werden die Konsequenzen tragen.

