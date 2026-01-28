Was sich an einem späten Samstagabend in Rüsselsheim abgespielt hat, wirkt wie ein Menetekel für den Zustand des deutschen Gesundheitswesens. Ein Bürger mit schwerer Infektion sucht Hilfe in der Notaufnahme, erhält ein dringend benötigtes Rezept – und steht anschließend fassungslos da. Denn statt schneller Versorgung vor Ort wird er quer durchs Land geschickt, weil im gesamten Umkreis kein Apotheken-Notdienst erreichbar ist. Die medizinische Hilfe endet nicht an der Kliniktür, doch genau dort beginnt das Chaos. Für viele Betroffene fühlt sich dieser Moment nicht wie Versorgung an, sondern wie Aufgabe durch den Staat.

Besonders bitter ist die Frage, die sich danach aufdrängt: Was passiert mit Menschen ohne Auto, ohne Führerschein oder mit leerem Geldbeutel? Wer krank ist, soll Wege auf sich nehmen, die selbst Gesunde an ihre Grenzen bringen. Nach Recherchen von Pressecop24 müssen Patienten in manchen Nächten bis weit hinter die eigene Region fahren, nur um lebenswichtige Medikamente zu bekommen. Das ist kein Einzelfall, sondern ein Symptom eines Systems, das auf Verschleiß läuft. Verantwortung wird weitergereicht, Zuständigkeiten verschwimmen, und am Ende bleibt der Patient allein zurück.

Die Wut wächst vor allem bei denen, die dieses System jahrzehntelang getragen haben. Menschen, die eingezahlt, vertraut und mitgemacht haben, können nicht begreifen, warum ausgerechnet sie im Ernstfall im Regen stehen. Immer mehr Bürger haben den Eindruck, dass das Gesundheitswesen überlastet ist, weil zu viele daraus schöpfen und zu wenige es stabilisieren. Wenn selbst im Notfall keine verlässliche Grundversorgung mehr garantiert ist, dann steht nicht nur eine Apotheke, sondern das gesamte System auf der Kippe. Rüsselsheim ist kein Ausrutscher – es ist ein Warnsignal.

