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Düsseldorf – Das nordrhein-westfälische Fluchtministerium hat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP den kommunalen Ausländerbehörden Tausende strafrechtliche Verfahren gegen ausreisepflichtige Personen vom Westbalkan und aus dem Irak zugerechnet. Für den Kreis Mettmann listet die Aufstellung drei Personen aus Westbalkan-Staaten und ihnen zugeordnete 226 Straftaten; der Kreis teilt mit, fast alle Taten gingen auf das Konto eines Intensivtäters. Ob die Vorwürfe jeweils zu einer Verurteilung geführt haben, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Anlass ist ein FOCUS-Bericht vom 24. November 2026 über eine Antwort der NRW-Fluchtministerin Verena Schäffer auf eine Kleine Anfrage der FDP im Landtag. Zuerst hatte der WDR über die Zahlen berichtet, am Abend ergänzte der Sender eine Stellungnahme des Kreises Mettmann. Die Anfrage selbst ist amtlich: Kleine Anfrage 8763 der Abgeordneten Alexander Steffen und Marcel Hafke, Drucksache 18/21343, vom 11. September 2026, ausgegeben am 15. September 2026. Sie verlangt unter anderem die Verteilung der auf den Listen der Zentralen Ausländerbehörden Coesfeld und Unna geführten Personen, der rund 2.100 strafrechtlich in Erscheinung getretenen Personen und der diesen Personen zugeordneten rund 12.000 polizeilichen Ermittlungsverfahren auf alle 81 kommunalen Ausländerbehörden. Weitere Fragen zielen auf Abschiebungen und freiwillige Ausreisen seit dem 1. Januar 2022, auch im Verhältnis zu rechtskräftig verurteilten ausreisepflichtigen Personen. Die schriftliche Antwort der Landesregierung lag WDR, FOCUS und der Deutschen Presse-Agentur am 24. November vor. Im öffentlich durchsuchbaren Drucksachenarchiv des Landtags war sie am Abend dieses Tages noch nicht als eigene Drucksache auffindbar.

Zuerst die rechtliche Einordnung, weil sie die ganze Tabelle trägt. Es geht nicht um rechtskräftige Verurteilungen. In der Kleinen Anfrage selbst ist von Personen die Rede, die „strafrechtlich in Erscheinung getreten“ sind, und von zugeordneten polizeilichen Ermittlungsverfahren. Der WDR schreibt, aus der Aufstellung des Ministeriums gehe nicht hervor, um welche Straftaten es sich handelt und ob sich der Verdacht in jedem Einzelfall bestätigt und zu einer Verurteilung geführt hat. FOCUS räumt das später ebenfalls ein, überschreibt den Vorgang aber mit Formulierungen, nach denen Migranten Straftaten „begangen“ oder Delikte „verübt“ hätten, und mit dem Schlagwort „Schock-Zahlen“. Beides übernimmt dieser Text nicht. Zugerechnet ist nicht verurteilt. Die Unschuldsvermutung gilt, solange kein gerichtlicher Schuldspruch vorliegt. Private Namen nennt die amtliche Aufstellung nach den vorliegenden Berichten nicht; auch dieser Artikel nennt keine.

Die genaueren Summen der aktuellen ministeriellen Tabelle nennen dpa und darauf gestützte Agenturtexte: Auf der sogenannten Coesfelder Liste und einer weiteren Liste aus Unna befanden sich 2.139 Personen, denen im Nachhinein insgesamt 11.838 Straftaten zugeordnet werden konnten. Das präzisiert die zuvor gerundeten Größen „rund 2.100“ und „knapp 12.000“, die auch FOCUS und der WDR verwenden. Hinter den Listen stehen nach übereinstimmender Darstellung ausreisepflichtige Menschen aus Westbalkan-Staaten, für die die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld zuständig ist, sowie ausreisepflichtige irakische Staatsangehörige, für die die Zentrale Ausländerbehörde Unna zuständig ist. Im Herbst 2024 hatte das Land den Kommunen Unterstützung bei der Beschaffung von Passersatzpapieren und bei Abschiebevorbereitungen angeboten. Der Zeitraum der Straftatenzuordnung wird in den vorliegenden Berichten nicht einheitlich angegeben. Der WDR datiert die Mettmanner Angaben auf die Spanne „von 2022 bis heute“. FOCUS schreibt für Köln „seit 2022“. Die FDP-Landtagsfraktion hatte Anfang November zu einer früheren LKA-Auswertung erklärt, unter rund 6.800 Listenpersonen seien rund 2.100 seit 2016 als Beschuldigte geführt worden, mit mindestens 12.000 Ermittlungsverfahren. In älteren Landtagsantworten war zudem von einem Zehnjahresfenster die Rede. Solange die Antwort nicht als veröffentlichte Drucksache vorliegt, lässt sich die genaue statistische Abgrenzung nicht am Originalwortlaut festmachen. Fest steht aber: Es handelt sich um einen Abgleich mit polizeilichen Daten, nicht um eine Urteilsstatistik.

Der Fokus auf den Kreis Mettmann kommt von der auffälligen Relation. Das Ministerium listet dort drei ausreisepflichtige Menschen aus Westbalkan-Staaten und ihnen zugeordnete 226 Straftaten. FOCUS rechnet das zu „rechnerisch 75“ Taten je Person um und erweckt den Eindruck einer gleichmäßigen Verteilung. Der Kreis Mettmann widerspricht dieser Lesart auf WDR-Anfrage: Fast alle Straftaten gingen auf das Konto eines Intensivtäters. Der Betroffene sei Ende 2024 noch minderjährig gewesen und hätte „aufgrund schützenswerter familiärer Bindungen im Bundesgebiet nicht zurückgeführt werden“ können. Inzwischen sei der Mann volljährig und sitze nach Angaben der Ausländerbehörde seit November 2025 in Haft. Zudem befinde er sich im Intensivstraftäterprogramm des Landes. Ihm werde unter anderem gefährliche Körperverletzung, Diebstahl, Bedrohung, Sachbeschädigung und Raub vorgeworfen. Florian Peters, Leiter der Ausländerbehörde des Kreises, erklärte, die Behörde habe unverzüglich nach Erreichen der Volljährigkeit aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet. Aktuell sei ein Ausweisungsverfahren anhängig mit dem Ziel, den Betroffenen aufgrund seiner Straftaten aus dem Bundesgebiet auszuweisen und anschließend in sein Heimatland zurückzuführen. Der Betroffene wird hier nicht namentlich genannt. Die Vorwürfe bleiben Vorwürfe, solange kein rechtskräftiges Urteil dazu vorliegt.

An der Spitze der kommunalen Zahlen bleibt Köln. Nach der ministeriellen Tabelle, wie sie dpa und der WDR wiedergeben, standen auf der Coesfelder Liste für die Stadtverwaltung Köln 288 ausreisepflichtige Menschen vom Westbalkan mit 3.194 zugerechneten Straftaten. Dieselben Agenturtexte nennen für die Unna-Liste der Stadt Köln 112 irakische Staatsangehörige mit 538 zugeordneten Taten. Zusammen ergibt das 400 Personen und 3.732 zugerechnete Straftaten. Genau diese Summe macht FOCUS zur Eingangszahl für Köln, ohne die beiden Listen im ersten Satz zu trennen. Der WDR stützt die Westbalkan-Zahl zusätzlich auf die Datenlage der Kölner Stadtverwaltung: 288 abschiebepflichtige Menschen vom Westbalkan und 3.194 mutmaßliche Straftaten. Schon zuvor war bekannt geworden, dass die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld der Stadt Köln im Herbst 2024 angeboten haben soll, für 471 Personen Passersatzpapiere zu beschaffen; die Stadt machte von dem Angebot nach übereinstimmender Darstellung keinen Gebrauch.

Weitere Behördenwerte sind in den Agentur- und Rundfunkberichten ebenfalls aus der Tabelle ablesbar, allerdings nach Listen getrennt. In Wuppertal werden 23 ausreisepflichtige mutmaßliche Straftäter aus dem Westbalkan mit 273 strafrechtlichen Erscheinungen genannt, rechnerisch rund zwölf je Person. FOCUS schreibt dagegen von 57 geduldeten Ausländern in Wuppertal und durchschnittlich zwölf Fällen. Die Zahl 57 taucht in den dpa- und WDR-Wiedergaben der Westbalkan-Liste nicht auf; ob FOCUS hier Irak- und Westbalkan-Liste zusammengezogen oder eine andere Zeile gelesen hat, lässt sich ohne das Originaldokument nicht klären. Für die Städteregion Aachen nennen dpa-Texte 31 Personen und 149 Straftaten auf der Westbalkan-Liste. Der WDR nennt zusätzlich 56 Ausreisepflichtige aus dem Irak mit 330 zugerechneten Straftaten. Das sind zwei verschiedene Herkunftsgruppen, kein Widerspruch. Duisburg erscheint in der Agenturfassung mit 13 Personen und 102 Straftaten auf der Coesfelder Liste, Bochum mit 46 Irakern und 299 Straftaten auf der Unna-Liste. Insgesamt seien in der aktuellen Auflistung 65 kommunale Behörden genannt, die Listen mit Menschen vom Westbalkan erhalten hätten, denen Straftaten zugeordnet wurden. Weitere von FOCUS genannte Durchschnittswerte für Düren, Solingen, Mülheim an der Ruhr, Münster und Düsseldorf konnten an den vorliegend zitierten Tabellenzeilen von dpa und WDR nicht unabhängig bestätigt werden und werden hier deshalb nicht als amtlich gesichert wiederholt.

Die Städteregion Aachen weist auf WDR-Anfrage darauf hin, dass in einigen Fällen bereits Rückführungsmaßnahmen getroffen worden seien, nennt aber keine konkreten Zahlen. Strafrechtlich relevantes Verhalten habe nicht immer zu einer Verurteilung geführt. In der Mehrzahl handele es sich um Delikte wie Diebstahl, unerlaubte Einreise, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung. Daneben fänden sich aber auch schwerwiegendere Vorwürfe. Genau diese Spreizung macht die nackte Summenspalte gefährlich: Wer 226 oder 3.194 liest, weiß noch nicht, ob ein geringfügiger Diebstahl, eine unerlaubte Einreise oder schwere Gewalt gemeint ist. Der WDR erinnert zudem daran, dass unter den Ausreisepflichtigen aus dem Irak und den Westbalkanstaaten in NRW nach Angaben der Ministerin im September mindestens 18 Personen unter dem Verdacht organisierter Kriminalität standen. Auch das ist ein Tatverdacht, keine Verurteilung.

Warum trotz Ausreisepflicht oft keine Rückführung erfolgt, beantwortet die Landesregierung in der dem FOCUS vorliegenden Fassung vor allem grundsätzlich. Fluchtministerin Schäffer bezeichnet die Prozesse als komplex. „Die tatsächliche Ausreisepflicht hat allein noch nicht unmittelbar eine tatsächliche Rückführbarkeit zur Folge.“ Eine erfolgreiche Abschiebung hänge von der Rückübernahmebereitschaft des Herkunfts- oder Zielstaates ab sowie von der Verfügbarkeit von Reisedokumenten oder der erfolgreichen Beschaffung von Passersatzpapieren. FOCUS schreibt, die Landesregierung könne weder sagen, wie viele der in der Tabelle erfassten Personen abgeschoben wurden, noch die Gründe für eine weitere Duldung im Einzelfall erläutern. Der WDR zitiert aus einer weiteren ministeriellen Antwort den Satz: „Eine Statistik im Sinne der Fragestellung liegt nicht vor.“ Die FDP hatte unter anderem wissen wollen, wie viele der 11.602 vollziehbar ausreisepflichtigen und der 45.002 geduldeten Personen in NRW in den letzten zehn Jahren rechtskräftig wegen mindestens einer Straftat verurteilt worden sind. Bereits in einem älteren Beitrag auf dieser Seite war dokumentiert, dass die Landesregierung keine Statistik zu Straftätern unter ausreisepflichtigen Syrern vorlegen konnte.

Politisch verschärft der Streit sich an der Frage, wer die Listen abgearbeitet hat. Nach Darstellung des WDR unter Berufung auf das Fluchtministerium hatten 72 weitere NRW-Kommunen Hilfsangebote der Zentralen Ausländerbehörde Coesfeld erhalten und ignoriert; nur vier Kommunen hätten tatsächlich Hilfe bei Abschiebevorbereitungen angenommen. FDP-Integrationssprecher Alexander Steffen nannte die neuen Zahlen „erschreckend“ und warf dem Ministerium „Arbeitsverweigerung“ bei der Aufklärung vor. Nach dem Terroranschlag von Solingen habe Ministerpräsident Hendrik Wüst versprochen, Straftäter vorrangig abzuschieben, „und bis heute weiß seine Landesregierung nicht einmal, wie viele ausreisepflichtige Straftäter in Nordrhein-Westfalen insgesamt frei herumlaufen“. Ministerin Schäffer hatte Ende September angekündigt, alle rund 56.000 ausreisepflichtigen Personen in NRW auf Vorstrafen, Verfahren und Sicherheitsrisiken überprüfen zu wollen. Ein Ergebnis liegt nach WDR-Angaben noch nicht vor. Im Interview kündigte sie an, polizeiliche Listen mit Justizdaten abzugleichen und über die Bezirksregierungen an die kommunalen Ausländerbehörden zu geben. Ein neues digitales Aufsichtswerkzeug könne bis Mitte des kommenden Jahres dauern.

Nationalität ist in diesem Vorgang amtlich und sachlich relevant, weil die Listen ausdrücklich nach Herkunftsregionen zugeschnitten sind: Westbalkan-Staaten auf der Coesfelder Linie, Irak auf der Unna-Linie. FOCUS nennt für die Kölner Westbalkan-Gruppe Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Serbien. Andere Staatsangehörigkeiten oder einzelne Personen werden hier nicht ergänzt. Der Vorwurf eines flächendeckenden Behördenversagens bleibt eine politische Bewertung; belegt ist, dass Hilfsangebote vielerorts ungenutzt blieben, dass eine landesweite Verurteiltenstatistik fehlt und dass einzelne kommunale Behörden wie in Mettmann inzwischen aufenthaltsbeendende Schritte schildern, während die Landesregierung die Rückführbarkeit von der Mitwirkung der Herkunftsstaaten und von Reisedokumenten abhängig macht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Tabelle mit zugerechneten Verfahren ist kein Urteilsregister. Wer aus einer Summe gleich Täterschaft macht, überspringt Staatsanwaltschaft und Gericht. Besonders schief wird es, wenn ein rechnerischer Schnitt so tut, als hätten mehrere Personen denselben Berg an Vorwürfen, obwohl fast alles auf einen Beschuldigten entfallen kann. Die Unschuldsvermutung gilt auch dann, wenn die politische Empörung verständlich ist.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ebenso falsch wäre die Gegenbewegung, die Akte zu schließen, weil noch nicht jedes Verfahren in einem Urteil endet. Wenn das Land Listen verschickt, Hilfe anbietet und Kommunen das Angebot liegen lassen, entsteht ein Steuerungsproblem, das man nicht schönreden sollte. Ausreisepflicht ist nicht automatisch Rückführbarkeit, das ist korrekt. Aber ein Parlament, das wissen will, wer verurteilt wurde und wer noch hier ist, verdient eine Antwort und keine Leerformel.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer Rückführungen ernst meint, muss schwere Vorwürfe priorisieren, Papiere beschaffen und Herkunftsstaaten in die Pflicht nehmen – und zugleich sauber trennen zwischen Verdacht und Schuld. Eine Schlagzeile, die aus einer Aktenlage bereits vollendete Taten macht, hilft dabei nicht. Transparenz heißt, die Originalantwort des Ministeriums vollständig zu veröffentlichen, Delikte und Verfahrensstände zu benennen und die Bürger nicht mit bloßen Summen allein zu lassen.

Die Landesregierung muss die Antwort als Drucksache vorlegen, Tatverdacht von Verurteilung trennen und Rückführungen dort durchsetzen, wo sie rechtlich möglich sind! Mehr Faktenchecks auf unserem Telegram-Kanal.

Quellen:

Landtag NRW, Drs. 18/21343, Kleine Anfrage 8763 (Steffen/Hafke), 11. September 2026: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-21343.pdf

WDR, 24. November 2026: https://www1.wdr.de/politik/politik-in-nrw/coesfeld-unna-liste-straftaten-100.html

dpa / n-tv, 24. November 2026: https://www.n-tv.de/regionales/nordrhein-westfalen/Coesfelder-Liste-und-Liste-Unna-Fast-12-000-Straftaten-id31571241.html

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