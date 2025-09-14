NRW-WAHL 2025: ALLES BEIM ALTEN – ES GEHT WEITER BERGAB! 

Düsseldorf – Die große Überraschung bleibt aus! Die NRW-Wahl 2025 ist vorbei – und was bleibt? Ernüchterung, Frust und ein Déjà-vu-Gefühl bei Millionen Wählern. Trotz zahlreicher Versprechen, hitziger TV-Duelle und vollmundiger Ankündigungen hat sich kaum etwas verändert. Der politische Stillstand geht weiter – und mit ihm der stetige Abstieg des einstigen Wirtschaftsmotors Nordrhein-Westfalen!

CDU und SPD liefern sich erneut ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem am Ende beide Seiten wie Verlierer dastehen. Die CDU bleibt zwar stärkste Kraft, verliert jedoch weiter an Boden. Die SPD taumelt nach einem desaströsen Wahlkampf dem politischen Abgrund entgegen – ideenlos, kraftlos, ohne klare Linie. Und die Grünen? Sie erleben einen historischen Dämpfer: Die Klimapartei halbiert sich nahezu und verliert ihre Rolle als Hoffnungsträger der Jugend.

Währenddessen legt die AfD kräftig zu – sie kann ihre Stimmen nahezu verdreifachen. Ein Weckruf? Ein Aufschrei? Oder der Anfang eines neuen politischen Zeitalters in NRW? Die etablierten Parteien jedenfalls reagieren mit Entsetzen, statt mit Reflexion. „Ein fatales Signal für die Demokratie“, kommentiert ein sichtlich nervöser SPD-Sprecher. Dabei ignoriert er: Der Protest kommt aus der Mitte der Gesellschaft – von enttäuschten Bürgern, die sich abgehängt fühlen.

Die FDP schafft es gerade so über die Fünf-Prozent-Hürde, doch mehr als ein politisches Überleben auf Sparflamme ist das nicht. Die Linke bleibt chancenlos – erneut. Neue Kleinparteien wie die Freien Wähler oder radikale Splittergruppen profitieren nur marginal.

Wähler wandern ab, die Wahlbeteiligung sinkt, die Politikverdrossenheit steigt: NRW steckt in einer politischen Dauerkrise. Schulen verfallen, Polizei und Justiz sind überlastet, die Migration bleibt ungelöst, und die Wirtschaft ächzt unter Bürokratie und Energiepreisen. All das spiegelt sich im Wahlergebnis wider – und doch bleibt alles beim Alten.

Die Hoffnung auf einen echten Neuanfang? Fehlanzeige! Statt frischer Köpfe regieren die ewig gleichen Gesichter mit den ewig gleichen Parolen. NRW 2025 – das ist keine Zeitenwende, sondern ein weiteres Kapitel im Buch der verpassten Chancen.

Fazit: Die Wahl ist vorbei – der Kater bleibt. Nordrhein-Westfalen braucht dringend Veränderung, doch die Wahl hat gezeigt: Der politische Kompass ist kaputt, und der Kurs bleibt: weiter bergab!