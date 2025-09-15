Es ist ein politisches Drama mit Ansage: Trotz jahrelanger Skandale, Lügen, gebrochener Versprechen und einer Politik, die Millionen Bürger an den Rand des Wahnsinns trieb, feiert die CDU bei der NRW-Wahl ein Comeback – und das Volk klatscht auch noch Beifall! Wie kann das sein? Wie abgestumpft, wie blind, wie willfährig muss ein Wahlvolk eigentlich sein, um den Verantwortlichen für Impfpflicht-Chaos, Schulschließungen, Freiheitsentzug, Wirtschaftszerstörung, Energiekrise und Migrationsversagen wieder das Vertrauen zu schenken? Die CDU hat euch belogen – immer wieder! Sie versprach Sicherheit, brachte aber Kontrollverlust. Sie versprach Aufklärung, lieferte Vertuschung. Sie versprach Freiheit, führte aber einen Maßnahmenstaat ein, der Grundrechte als „vorübergehend aussetzbar“ deklarierte. Und trotz allem: Das „überimpfte“ Volk verzeiht, vergisst und wählt weiter die gleiche Partei, als wäre nichts gewesen! Was muss eigentlich noch passieren, damit endlich ein Ruck durchs Land geht? Noch mehr Preisexplosion? Noch mehr Skandale? Noch mehr Gesundheitsdaten, die zeigen, was wirklich hinter der Impfhysterie steckte? Noch mehr Indizien dafür, dass die Krisenpolitik der CDU- geführten Regierungen Existenzen ruiniert, Kinder traumatisiert und Gesellschaften gespalten hat? Dieses Wahlergebnis ist ein Offenbarungseid – nicht nur für die Parteien, sondern für den Zustand einer Gesellschaft, die es verlernt hat, kritisch zu denken. Die CDU hat euch betrogen – und ihr dankt es ihr mit Stimmen! Demokratischer Selbstbetrug in Reinform. Wer sich fragt, wie autoritäre Systeme entstehen konnten, muss nur in den heutigen Wahlspiegel schauen: Ein Volk, das vergisst, wird von denen regiert, die immer wieder vergessen machen wollen.