NRW will jungen Familien mit Bürgschaften beim Kauf von Eigentum helfen!

Der Bau- und Wohnungsmarkt in NRW befindet sich in einer Schockstarre. Steigende Zinsen und Preise lassen den “Traum vom Eigenheim” oft unmöglich erscheinen. Aus der NRW-Landesregierung kommt jetzt ein Vorstoß, um vor allem jungen Familien diesen Traum dennoch ermöglichen zu können. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) will eine “Eigentum-Staathilfe” für junge Familien auf den Weg bringen. “Es ist eine Überlegung wert, dass in solchen Fällen eine staatliche Bürgschaft gegeben wird und die Baufinanzierung absichert, um diesen Menschen so über die Eigenkapitalhürde zu helfen”, sagt die CDU-Politikerin der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung “Neue Westfälische” (Freitag). Das sei ein “relativ geringes” Risiko. “So könnte der Staat die Eigentumsbildung aktiv fördern.” Der Vorstoß der Ministerin soll in den nächsten Wochen im NRW-Landeskabinett beraten werden, heißt es.Scharrenbach regt zudem an, “selbstgenutzten Eigentümern” zu ermöglichen, einen gewissen Kreditzins-Anteil steuermindernd geltend zu machen. “Damit würde man die klassische breite Mitte adressieren – und zugleich der Baukonjunktur einen echten Schub verleihen”, sagt die Ministerin. “Nirgendwo ist es aktuell so schwer, Eigentum zu bilden wie in Deutschland.”