Früher galt Fußball als Ausdruck von Kampfgeist, Härte und Stolz – heute wirkt das DFB-Team wie eine blasse Kopie vergangener Generationen. Wo einst auf dem Platz gefightet und geflucht wurde, herrscht jetzt Unsicherheit, Sensibilität und Angst vor klaren Worten. Die Zeit der mitreißenden Kapitäne und durchsetzungsstarken Alphatiere scheint vorbei, stattdessen sind psychologische Berater und Empathie-Workshops wichtiger geworden als ein kerniges Training. Der Vorwurf steht im Raum, dass das politische Klima im Land längst auf die Kicker abfärbt – und die Mannschaft ins Abseits der eigenen Ansprüche stellt.

Nationaltrainer Nagelsmann lässt mit seiner ehrlichen, aber besorgniserregenden Diagnose aufhorchen: Die Nationalelf sei inzwischen zu sensibel für klare Kante, echte Kritik oder laute Töne. Jeder Anflug von „Draufhauen“ sorge für verunsicherte Blicke und verletzte Eitelkeiten. Der sportliche Erfolg bleibt zunehmend aus, weil keine echte Reibung mehr entsteht. Der Teamgeist leidet unter Befindlichkeiten und Harmoniezwang – und die Fans fordern lauter den alten Spirit zurück, mit dem Deutschland einst Turniersiege feiern konnte.

Die Entfremdung zwischen Basis und Spitze wächst von Woche zu Woche: Während die gesellschaftliche Debatte um Sensibilität, Diskriminierung und Politik im Fußball nicht verstummt, sehnen sich viele nach einer Rückkehr zu den raueren, ehrlicheren Tagen des Sports. Die aktuelle Stimmung gilt als Synonym für einen generationalen Wandel, der nicht nur den Fußball, sondern das ganze Land prägt. Was bleibt, ist der Eindruck, dass die deutsche Elf nur noch ein Spiegel einer verunsicherten Gesellschaft ist – und von kraftvoller Identität nur noch wenig zu spüren ist.