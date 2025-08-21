Oberbürgermeister Schick (SPD) sorgt mit klarem Kurswechsel für Aufsehen! Security an Grundschulen!

Cottbus, 21. August 2025 – In einer überraschenden Wendung hat Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) in einer brisanten Pressekonferenz einen radikalen Kurswechsel in der Integrationspolitik angekündigt. Mit den Worten „Es reicht endgültig!“ rief der langjährige Sozialdemokrat zu einer Debatte über einen Remigration-Ansatz auf, der vor allem Menschen ohne Bereitschaft zur Integration betreffen soll. Die Ankündigung hat sowohl Zustimmung als auch heftige Kritik ausgelöst.Schick argumentierte, dass die aktuelle Situation in Cottbus eine neue Herangehensweise erfordere. „Wir haben alles versucht, doch die Integration einiger Gruppen bleibt aus. Es geht nicht darum, Menschen zu diskriminieren, sondern um eine klare Linie für unser Zusammenleben“, erklärte er. Der Remigration-Ansatz, der die Rückführung von Migranten in ihre Herkunftsländer vorsieht, soll dabei gezielt auf Personen angewendet werden, die trotz Unterstützung keine Anstrengungen zur Integration unternehmen.Die Pressekonferenz endete abrupt, als Schick auf bohrende Fragen von Journalisten hin den Raum verließ, was Spekulationen über die Umsetzbarkeit und rechtliche Grundlagen seines Plans anheizte. Innerhalb der SPD gibt es gemischte Reaktionen: Während einige die Entschlossenheit des Bürgermeisters loben, sehen andere darin einen Bruch mit den traditionellen Werten der Partei.Politische Gegner, insbesondere von CDU und Grünen, warfen Schick vor, mit seinem Ansatz rechtspopulistischen Positionen zu nahe zu kommen. „Das ist ein gefährlicher Weg, der unsere demokratischen Grundsätze untergräbt“, kritisierte ein Vertreter der Grünen. Auch innerhalb der Bevölkerung ist die Stimmung gespalten – während einige Bürger Schicks Haltung als notwendig empfinden, befürchten andere eine Eskalation sozialer Spannungen.Die nächsten Tage werden zeigen, ob Schicks Ansage konkrete politische Folgen hat oder ob sie als isolierter Ausbruch eines überforderten Politikers interpretiert wird. Die Debatte um Remigration und Integration hat damit einen neuen Höhepunkt erreicht.