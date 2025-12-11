Öl-Hölle in Merkels Heimat! Mega-Leck spritzt schwarzen Tod über Brandenburgs Felder

Schwarzer Regen über der Uckermark! In der Gemeinde Gramzow schoss plötzlich eine gewaltige Fontäne aus Rohöl in den Himmel und verwandelte einen Acker in eine stinkende, ölige Todeszone. Meterweit verteilte sich das Gift über Boden und Pflanzen, Vögel flogen durch den Nebel aus Öl, während Anwohner entsetzt von einem apokalyptischen Anblick sprechen. Aus der Leitung, die vom Hafen Rostock zur PCK-Raffinerie in Schwedt führt, strömten gewaltige Mengen Erdöl in die Natur – ein Umwelt-Supergau mitten im Grünen.​

Die Pipeline riss bei Arbeiten an einer Schieber- oder Pumpstation auf, dann jagte das Rohöl mit enormem Druck als haushohe Säule aus dem Boden und traf sogar Mitarbeiter voll ins Gesicht und auf den Körper. Spezialkräfte in Schutzanzügen, Feuerwehr und Gefahrstoffexperten rückten mit schwerem Gerät an, um das Öl abzusaugen und verseuchten Boden abzutragen. Fachleute warnen: Rohöl kann Haut, Augen und innere Organe schädigen und tötet Tiere, Pflanzen und Kleinstlebewesen im Boden – jeder Tropfen ist eine Zeitbombe für Natur und Landwirtschaft.​

Offiziell schließen Betreiber und Behörden einen Anschlag aus und sprechen von einem Unglück bei Vorbereitungen für einen Sicherheitstest – doch in der Region kocht die Wut. Bauern bangen um ihre Ernte, Bürger um ihr Grundwasser, während Verantwortliche vor Kameras beruhigen und genaue Schadenszahlen schuldig bleiben. Viele fragen sich: Wie konnte eine so wichtige Energie-Lifeline derart außer Kontrolle geraten – und wer zahlt am Ende für das schwarze Desaster auf Brandenburgs Feldern?​