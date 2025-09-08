OFFENBACH: HORROR-CRASH AUF DER AUTOBAHN! 25-JÄHRIGER ÜBERHOLT VON RECHTS – DREI TOTE! UNFALLOPFER HATTEN FAHRRÄDER UND KOFFER IM GEPÄCK!

Offenbach/Hessen. Es ist eine dieser Tragödien, die fassungslos machen und schockierende Fragen nach Verantwortung, Raserei und Rücksichtslosigkeit aufwerfen: Auf einer vielbefahrenen Autobahn kam es am Wochenende zu einem dramatischen Massencrash, bei dem drei Menschen ihr Leben verloren – darunter eine junge Frau und ein Ehepaar auf Urlaubsreise. Die Ursache des Unfalls ist so banal wie entsetzlich: Ein 25-jähriger Autofahrer überholte verbotenerweise von rechts, verlor bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und riss dabei mehrere andere Autos mit in den Tod. Laut Polizeiangaben war der junge Mann mit einem getunten Fahrzeug unterwegs und soll laut Zeugenaussagen bereits zuvor durch aggressives Fahrverhalten aufgefallen sein. Bei dem Unfall krachte er in einen Wagen, der mit einem Fahrradträger und vollgepacktem Kofferraum auf der mittleren Spur fuhr – ein Paar wollte offenbar gerade in den langersehnten Urlaub starten, die Fahrräder waren hinten montiert, die Koffer gestapelt. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto über zwei Spuren hinweg gegen die Leitplanke, wo es sich überschlug. Zwei weitere Fahrzeuge krachten in die Unfallstelle – eine 22-jährige Beifahrerin eines dritten Wagens starb noch am Unfallort, ebenso wie das Urlauberpaar. Sanitäter, Feuerwehr und Polizei rückten in einem Großaufgebot an, mussten mehrere Personen aus den Wracks schneiden, darunter auch ein Kind, das mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen wurde. Der 25-jährige Unfallverursacher überlebte leicht verletzt – und schweigt bisher zum Tathergang. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und illegalen Fahrverhaltens. Die Bilder vom Unfallort sind verheerend: verbogene Fahrradrahmen, zerrissene Kleidung, Kofferinhalt über die Fahrbahn verstreut – ein zerstörter Familienurlaub, ausgelöscht in Sekunden durch eine rücksichtslose Aktion. Viele fragen sich nun: Warum ist das Überholen von rechts noch immer ein alltägliches, oft ungestraftes Risiko auf deutschen Autobahnen? Und was bringen strengere Regeln, wenn sie niemand kontrolliert? Angehörige der Opfer sind geschockt, Freunde und Nachbarn trauern. „Sie wollten einfach nur ein paar Tage raus, mit dem Fahrrad durch die Berge fahren“, sagt eine Freundin der Familie unter Tränen. Nun ist alles vorbei – wegen eines jungen Mannes, der offenbar glaubte, für ihn gelten keine Regeln. Ein Albtraum, der Leben zerstört hat – und der zeigt, dass die größte Gefahr im Straßenverkehr nicht das Auto ist, sondern der Mensch dahinter.