OKTOBERFEST-WUCHER! STEAK SPRÄNGT ALLE PREIS-REKORDE – NUR EIN HALBES DUTZEND MAL VERKAUFT!

Wiesn-Wahnsinn in München! Das Oktoberfest 2025 hat einen neuen unrühmlichen Rekord aufgestellt: Ein einziges Steak sprengt dieses Jahr alle Preisgrenzen – und sorgt für blankes Entsetzen bei den Gästen. Das sogenannte „Oktoberfest-Steak“, serviert in einem der großen Zelte auf der Theresienwiese, schlägt mit unfassbaren 94,50 Euro zu Buche – und das ohne Beilagen! Die Reaktionen reichen von fassungslosem Kopfschütteln bis zu offener Wut. Laut Insidern wurde das Luxus-Fleischgericht in den ersten Tagen kaum mehr als ein halbes Dutzend Mal verkauft – zu absurd erscheint den meisten Wiesn-Besuchern der Preis für ein simples Stück Rindfleisch, wenn man bedenkt, dass es früher für das Geld eine komplette Festzeltmahlzeit für zwei Personen gab. Doch was steckt dahinter? Die Wirte verweisen auf gestiegene Einkaufspreise, Energie-, Personal- und Sicherheitskosten – aber Kritiker sehen darin nichts anderes als dreisten Wiesn-Wucher, der selbst gut verdienende Gäste abschreckt. In den sozialen Medien überschlagen sich Kommentare wie „Für das Geld erwarte ich Kobe-Rind mit Goldrand!“ oder „Ab jetzt bring ich meine Brotzeit selbst mit!“ Selbst Stammgäste mit dicker Geldbörse zeigen sich irritiert – das Oktoberfest droht, sich weiter von der breiten Bevölkerung zu entfremden. Während Bierpreise von über 15 Euro schon lange für Unmut sorgen, setzt das Steak in diesem Jahr einen neuen Maßstab in Sachen Abzocke. Und auch wirtschaftlich scheint sich der Preiswahnsinn nicht zu lohnen: Das Gericht bleibt auf den Tellern – beziehungsweise in der Küche liegen. Ein Wiesn-Koch verrät gegenüber BILD: „Wir haben’s auf der Karte, aber niemand bestellt es.“ Der Fall zeigt eindrucksvoll, wie sehr sich das größte Volksfest der Welt vom Begriff „volkstümlich“ entfernt hat – und immer mehr zum Luxus-Event für Touristen und High Society verkommt. Ob sich das ändern lässt? Fraglich. Sicher ist nur: Das teuerste Steak der Wiesn ist auch das einsamste.