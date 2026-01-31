OLYMPIA IM SCHATTEN DER SCHMUTZ-AKTEN – WIE EPSTEINS NETZ BIS NACH LOS ANGELES REICHT

Los Angeles bebt, denn über dem größten Sportereignis der Welt zieht ein düsterer Schatten auf. Aus den neu aufgetauchten Akten rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein drängen pikante Details an die Öffentlichkeit, die den künftigen Olympia-Gastgeber in Erklärungsnot bringen. Im Zentrum steht ausgerechnet der Mann, der die Spiele in der Glitzer-Metropole verantworten soll: Casey Wasserman. Die Dokumente zeichnen das Bild eines vertraulichen Austauschs mit Ghislaine Maxwell, einer Schlüsselfigur im Epstein-Komplex. Was dort anklingt, passt so gar nicht zum sauberen Image der olympischen Idee – und entfacht einen Sturm der Empörung, der bis in die Chefetagen des Organisationskomitees fegt.

Brisant wird es, weil der Name Wasserman nicht irgendein ist. Sein Imperium prägt den internationalen Sport und die Popkultur, betreut Stars wie Coldplay und Talente aus dem Profifußball wie bei Bayer Leverkusen. Nun aber offenbaren die Akten einen flirtenden Mailverkehr voller Anspielungen und Vertraulichkeit, der die Nähe zu Maxwell dokumentiert. Worte, die von Sehnsucht triefen, Andeutungen körperlicher Nähe und Versprechen sinnlicher Begegnungen lassen die Grenze zwischen privater Eskapade und öffentlicher Verantwortung verschwimmen. Dass diese Nachrichten ausgerechnet im Dunstkreis eines der größten Missbrauchsskandale der jüngeren Geschichte stehen, lässt Kritiker aufschreien und wirft Fragen nach Urteilsvermögen, Haltung und Vorbildfunktion auf.

Der Druck wächst, doch eine klare Einordnung bleibt aus. Anfragen verhallen, Stellungnahmen lassen auf sich warten, während die öffentliche Debatte an Fahrt aufnimmt. Die Akten erinnern gnadenlos daran, wie weit das Netzwerk des gefallenen Finanziers reichte und wie viele prominente Namen darin auftauchen. Zugleich mahnen sie zur Vorsicht: Das bloße Auftauchen in Dokumenten ist kein Schuldspruch. Aber in einer Zeit, in der Vertrauen die härteste Währung ist, genügt schon der Verdacht, um das olympische Feuer zu trüben. Für Los Angeles steht mehr auf dem Spiel als ein glänzendes Fest – es geht um Glaubwürdigkeit, Verantwortung und die Frage, ob die Spiele im Scheinwerferlicht oder im Schatten der Vergangenheit stattfinden werden.

