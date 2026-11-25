Symbolfoto – Bild KI-generiert

Oslo – Marius Borg Høiby, ältester Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit, hat nach Angaben seines Verteidigers Alexander Greaker in dieser Woche die erste Arbeitsstelle als Möbeltischler angetreten. Er bleibt in Untersuchungshaft mit elektronischer Fußfessel auf dem Anwesen Skaugum. Die Berufsbezeichnung stammt vom Anwalt; die Polizei bestätigt lediglich einen genehmigten Arbeitsausgang, nicht den konkreten Arbeitsplatz. Das erstinstanzliche Urteil über vier Jahre Haft ist nicht rechtskräftig.

Stand: 21:03 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 25. November 2026, 18:15 Uhr MEZ, über den ältesten Sohn der Königin. Die Überschrift der Zeitung stellt die Tischler-Tätigkeit noch als Frage; der Text behauptet sie bereits als Tatsache und überschreibt sie mit Formulierungen wie „Das ist ja der Hammer!“ und „Vom Bonus-Prinzen an die Werkbank“. Unabhängige norwegische Medien berichten denselben Kern, aber nüchterner und mit klarer Quellenlage. Zuerst berichtete der Sender TV 2 am Nachmittag, anschließend bestätigte Verteidiger Alexander Greaker den Vorgang auch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK und der Zeitung VG. Demnach hat Høiby eine Stelle „hos en møbelsnekker“ angetreten, also bei einem Möbeltischler beziehungsweise als Möbeltischler. Den ersten Arbeitstag habe er in dieser Woche absolviert. Greaker sagte zu NRK, das sei „sehr gut“ gelaufen. Gegenüber TV 2 nannte er die Arbeit „einen wichtigen Teil seiner Rehabilitation“ und ergänzte, Høiby sei „froh darüber“.

Das ist mehr als eine Foto-Deutung, aber weniger als eine amtliche Stellenbeschreibung. Weder NRK noch TV 2 oder VG schreiben, ein Reporter habe Høiby in der Werkstatt angetroffen. Arbeitgeber und genauer Ort bleiben bewusst ungenannt. Greaker sagte dem NRK lediglich, die Arbeit liege in Stor-Oslo, dem Großraum Oslo; nähere Angaben lehnte er ab, um Arbeitgeber und Mandanten vor öffentlicher Aufmerksamkeit zu schützen. Es gebe eine „Aufstockungsplanung“ für die Arbeit. Mit dem Arbeitgeber habe er nach dem ersten Arbeitstag gesprochen; dieser sei „sehr zufrieden“, dass Høiby bereits angefangen habe. Laut Greaker ist die neue Tätigkeit mit der Polizei und der Kriminalomsorgen, der norwegischen Strafvollzugsbehörde, abgestimmt. Die Polizei selbst bestätigt das Berufsbild nicht. Politiadvokat Oda Karterud schrieb dem NRK, man habe „keinen Kommentar“ zu dem neuen Arbeitsverhältnis, außer dass Untersuchungshaft mit elektronischer Kontrolle Ausgänge zur Arbeit erlaube, sofern das nicht dem Zweck der Haft widerspreche. Gegenüber TV 2 präzisierte sie: Nach einer konkreten Prüfung habe man „utgang til arbeid“, also einen Arbeitsausgang, für den Beschuldigten genehmigt. Die übrigen Beschränkungen ändere das nicht. Am kommenden Montag werde die Anklage weitere Untersuchungshaft beantragen.

Mehrere Zuspitzungen in dem BILD-Text sind so in den Primärberichten nicht belegt. Die Zeitung schreibt, der erste Arbeitstag sei nach Angaben des Verteidigers gegenüber TV 2 „am Montag“ gewesen. In den vorliegenden Fassungen von TV 2, NRK und VG heißt es nur „diese Woche“ oder „in dieser Woche“. BILD schreibt außerdem, die Arbeit mache Høiby „Spaß“. Belegt ist die Formulierung des Anwalts, Høiby sei „froh darüber“ und der erste Tag sei „sehr gut“ gelaufen, nicht eine Aussage über Spaß an der Werkbank. Eine weitere Vermischung betrifft den Ort. BILD beruft sich auf TV 2 für die Behauptung, Høiby dürfe für den neuen Job „eine Werkstatt besuchen, die sich nicht weit von seiner Wohnung entfernt befindet“. In dem TV-2-Bericht steht die Werkstatt in kurzer Entfernung zur Wohnung im Abschnitt über die bestehenden Haftauflagen: Høiby darf unter anderem seine Mutter im Haupthaus auf Skaugum besuchen, sich auf der Terrasse aufhalten und Zeit in einer Werkstatt unweit der Wohnung verbringen. Die neue Stelle beschreibt derselbe Bericht getrennt als Arbeit bei einem Möbeltischler, zu der der Anwalt ausdrücklich keine näheren Ortsangaben machen wollte, damit niemand ihn dort aufsuche. Die nahe Werkstatt auf dem Anwesen und der neue Job im Großraum Oslo sind daher nicht dasselbe. Die Formulierung „Bonus-Prinz“ ist eine boulevardübliche Zuschreibung, kein amtlicher Titel.

Den rechtlichen Stand lässt der BILD-Text in der frei zugänglichen Fassung weitgehend im Dunkeln und spricht nur von Untersuchungshaft. Das greift zu kurz. Das Osloer Amtsgericht (Oslo tingrett) verurteilte Høiby am 15. Juni 2026 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er zwei Frauen im Schlaf sexuell missbraucht hat; nach der Urteilsdarstellung norwegischer Medien handelte es sich um zwei Fälle ohne Beischlaf. Außerdem verurteilte es ihn wegen Misshandlung in einer nahen Beziehung zum Nachteil einer früheren Partnerin sowie wegen weiterer Delikte, darunter Gewalt und Verstöße gegen ein Kontaktverbot. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen sprach das Gericht ihn frei. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre und sieben Monate Haft beantragt. Høiby bestreitet die Schuld an den beiden Vergewaltigungen, für die er verurteilt wurde, und an der Misshandlung der früheren Partnerin. Er legte noch am Urteilstag Rechtsmittel gegen diese Schuldsprüche ein. Die Staatsanwaltschaft focht die beiden Freisprüche nicht an, legte aber ihrerseits Rechtsmittel gegen das Strafmaß ein. Das Urteil und die vierjährige Gesamtstrafe sind deshalb nicht rechtskräftig. Die Berufungsverhandlung vor dem Borgarting lagmannsrett soll am 9. Februar 2027 beginnen und ist auf rund vier Wochen angesetzt. Die Frauen im Verfahren werden hier nicht namentlich genannt.

Seit dem 2. Februar 2026, dem Tag vor Beginn der erstinstanzlichen Hauptverhandlung, befindet sich Høiby in Untersuchungshaft (varetekt). Seit dem Sommer vollzieht er sie mit elektronischer Fußfessel in seiner Wohnung auf Skaugum, dem Wohnsitz des Königspaars bei Oslo. Anfang November wollte das Amtsgericht ihn unter Auflagen entlassen; die Anklage legte dagegen Rechtsmittel ein. Das Berufungsgericht Borgarting ordnete die weitere Haft mit Fußfessel an, weil es die Gefahr eines Rückfalls in den Rauschmittelkonsum und neuer Straftaten als hoch ansah. Einen positiven Alkoholtest während der Haft wertete das Gericht anders als die Verteidigung. Der Oberste Gerichtshof (Høyesterett) verwarf später die Beschwerde der Verteidigung gegen diese Haftentscheidung. Bereits in einem älteren Beitrag auf dieser Seite war die Entscheidung des Berufungsgerichts zur weiteren Haft auf Skaugum dokumentiert. Ein weiterer Beitrag auf dieser Seite schilderte zuvor den Beschluss des Amtsgerichts über eine mögliche Entlassung. In der damaligen Haftprüfung hatte die Verteidigung die Lage als schwer erträglich dargestellt. Jetzt, so Greaker zu TV 2, sei die Situation „nicht mehr so prekär wie noch vor vier Wochen“. Deshalb werde man diesmal keine Entlassung beantragen. Jeder Tag in der Untersuchungshaft wird nach üblicher norwegischer Praxis auf eine spätere Strafe angerechnet; das ändert nichts daran, dass Høiby derzeit nicht die rechtskräftige Verbüßung der vier Jahre antritt, sondern weiter in Haft auf die Berufung wartet.

Die genaue berufliche Rolle bleibt bewusst unscharf. TV 2 schreibt, Høiby arbeite „hos en møbelsnekker“, also bei einem Möbeltischler; NRK und VG formulieren, er habe eine Stelle als Möbeltischler bekommen. Beides stammt vom selben Verteidiger, beschreibt aber nicht, ob es sich um eine fest angestellte Fachkraft, eine Einarbeitung oder eine andere Form der Beschäftigung handelt. Greaker spricht von einer Aufstockungsplanung und vom Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses. Eine unabhängige Stellungnahme der Kriminalomsorgen zu dieser konkreten Stelle war am Abend nicht auffindbar; die Abstimmung mit der Behörde teilt bisher nur die Verteidigung mit. BILD zeigt zudem ein Foto, das den Eindruck eines dokumentierten Arbeitstages erwecken kann. Die schriftlichen Bestätigungen in NRK, TV 2 und VG stützen sich auf den Anwalt, nicht auf eine vom Gericht oder vom Strafvollzug veröffentlichte Stellenbeschreibung.

Zu den bekannten Auflagen gehören ein umfassendes Rauschmittelverbot und unangekündigte Tests. Besuche darf er empfangen; die Mutter im Haupthaus darf er aufsuchen. Ein öffentlich erkennbares Statement des Königshauses zu der neuen Arbeit lag am Abend des 25. November nicht vor. Das Alter, das BILD nennt, stimmt biografisch: Høiby wurde 1997 geboren und ist 29 Jahre alt, Königin Mette-Marit und König Haakon sind 53. Für den Inhalt der Anwaltsangabe ist das nebensächlich. Ob aus dem ersten Arbeitstag eine dauerhafte Beschäftigung wird, ist offen. Greaker sagte, der Arbeitgeber kenne den bevorstehenden Berufungstermin und werde ihn berücksichtigen. Solange Ort und Arbeitgeber nicht unabhängig benannt sind, bleibt die genaue berufliche Rolle eine Mitteilung der Verteidigung, abgesichert nur durch die polizeiliche Genehmigung eines Arbeitsausgangs. Die nächste gerichtliche Entscheidung über die Fortdauer der Fußfessel-Haft ist für Montag erwartet.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Fragezeichen-Überschrift und ein Text, der denselben Vorgang schon als Hammer verkauft, passen nicht zusammen. Der Anwalt hat die Stelle bestätigt, die Polizei nur den Arbeitsausgang. Wer daraus bereits einen abgeschlossenen Berufswechsel macht, überschreibt eine Interessenauskunft mit Gewissheit. Rehabilitation darf man ernst nehmen, ohne den Arbeitgeber und die Werkbank festzuzurren, die niemand unabhängig beschrieben hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Untersuchungshaft mit Fußfessel ist keine abgeschlossene Strafe. Ein erstinstanzliches Urteil, das angefochten ist, bleibt ein Urteil auf Bewährung der nächsten Instanz. Wer den neuen Arbeitsalltag in den Vordergrund rückt und den Verfahrensstand weglässt, verschiebt die Gewichte. Ebenso wenig macht ein genehmigter Ausgang aus einem königlichen Anwesen schon eine Sondergeschichte, wenn die Rechtsgrundlage für alle gilt, die unter elektronischer Kontrolle arbeiten dürfen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Frauen in diesem Verfahren haben Anspruch darauf, nicht als Staffage einer Jobmeldung mitgeführt zu werden. Ihre Namen gehören nicht in eine Meldung über Hobelbank und Fußfessel. Umgekehrt darf die Nachricht von einer Arbeit die Vorwürfe, die Freisprüche und die offene Berufung nicht unsichtbar machen. Eine Werkstatt auf dem Anwesen und eine Stelle im Großraum der Hauptstadt zu vermengen, ist keine Kleinigkeit, sondern eine Ortsbehauptung ohne Beleg.

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Quellen:

NRK, 25. November 2026: https://www.nrk.no/artikkel/hoiby-har-fatt-jobb-som-mobelsnekker-1533979

TV 2, 25. November 2026: https://www.tv2.no/nyheter/marius-borg-hoiby-har-fatt-jobb-som-mobelsnekker/19466995/

NRK, 15. Juni 2026, Urteil des Osloer Amtsgerichts: https://www.nrk.no/norge/marius-borg-hoiby-domt-til-fengsel-i-fire-ar-1.17916809

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