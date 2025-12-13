OSTSEE-SCHOCK! Immer mehr Betriebe KIPPEN UM – Urlaubsparadies droht zu verwaisen!

Stralsund – Das Ostsee-Paradies steht vor einer bitteren Wende! Wo sonst Urlauber lachten, Freunde an der Promenade anstoßen und Familien Muscheln am Strand sammeln, herrscht jetzt bange Stille. Immer mehr Hotels und Restaurants schließen ihre Türen – aus Traumkulisse wird Krisengebiet. Überall stehen leere Stühle, heruntergelassene Rollläden und „Zu verkaufen“-Schilder, die wie Mahnmale einer ganzen Branche wirken.

Was viele ahnten, ist jetzt Gewissheit: Der Rückgang der Gäste trifft die Küstenorte mit voller Wucht. Geschäftsinhaber, die Jahrzehnte lang Herzblut in ihre Betriebe steckten, stehen plötzlich vor dem Aus. Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Mecklenburg-Vorpommern, schlägt Alarm: „Mieten, Energie, Lebensmittel – alles frisst sich in die Kassen.“ Früher war der Ostsee-Trip ein Muss für Norddeutsche – heute bleibt das Portemonnaie zu. Die Gäste kommen seltener, bleiben kürzer und geben weniger aus.

Die Folge: Ein beliebtes Urlaubsgebiet kämpft ums Überleben. Gastwirte klagen, dass keine Saison mehr so läuft wie früher. Statt Sommerfeeling – Sorgenfalten. In vielen Orten stehen Hotelreihen leer, in denen einst Partys tobten. Wenn sich nichts ändert, könnte der einst stolze Tourismusmotor endgültig ins Stottern geraten. Die Ostsee – Deutschlands Sehnsuchtsziel – droht zur Geisterküste zu werden.