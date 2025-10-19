Deutschland erlebt einen beispiellosen Ansturm auf Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerer – und das ausgerechnet in einer Zeit, in der Politiker immer lauter über eine mögliche Rückkehr der Wehrpflicht sprechen! Laut neuen Berichten werden die Einrichtungen, die sich um Anträge, Beratung und rechtliche Unterstützung kümmern, derzeit überrannt – hunderte junge Männer melden sich täglich, viele aus blanker Angst vor einer drohenden Einberufung. Die Stimmung im Land kippt: Statt Wehrbereitschaft herrscht Verunsicherung, statt Pflichtgefühl die Flucht in Paragraphen. „Wir haben so viele Anfragen wie seit den 1980er Jahren nicht mehr“, sagt ein Mitarbeiter einer Beratungsstelle in Berlin. Was sich hier zeigt, ist mehr als nur Nervosität – es ist ein Symptom tiefen Misstrauens gegenüber einer Politik, die ständig von Frieden redet, aber längst vom Krieg ausgeht. Während Minister über „Verantwortung“ und „Pflicht zum Schutz der Heimat“ philosophieren, wächst in der Bevölkerung die Furcht, am Ende selbst an die Front geschickt zu werden.

Der Grund für die neue Fluchtwelle ist klar: Die weltpolitische Lage spitzt sich zu. Ukraine-Krieg, Spannungen im Nahen Osten, Debatten über NATO-Einsätze – und in Berlin wird längst offen darüber gesprochen, dass Deutschland „wieder verteidigungsbereit“ werden müsse. Doch viele junge Männer glauben diesen Beschwichtigungen nicht mehr. Sie sehen, wie Rüstungsminister, Generäle und NATO-Vertreter vom „Ernstfall“ reden – und sie wollen nicht Teil davon werden. Die Beratungsstellen berichten von Panik, Überforderung und Verzweiflung: Schüler, Studenten, Berufseinsteiger – alle suchen nach Wegen, nicht eingezogen zu werden. Besonders alarmierend: Selbst junge Polizisten, Feuerwehrleute und Bundesfreiwillige erkundigen sich, ob sie „irgendwie rauskommen“. Das Vertrauen in die Regierung ist am Boden, die Angst wächst, und mit ihr der Eindruck, dass der Staat längst mehr über Aufrüstung als über Schutz redet. Während man in Talkshows noch über „Zeitenwende“ philosophiert, beginnt auf der Straße längst die Realität: Niemand will kämpfen – aber alle sollen vorbereitet werden.

Die Entwicklung ist ein politisches Alarmsignal – und zugleich ein Armutszeugnis für ein Land, das seine Jugend mit Unsicherheit statt Perspektive konfrontiert. Anstatt Vertrauen aufzubauen, schürt die Bundesregierung Angst: Wehrpflicht, EU-Verteidigungspläne, Waffenlieferungen, Mobilmachung – das alles wirkt auf junge Menschen wie ein Schatten aus der Vergangenheit. Viele fühlen sich instrumentalisiert, zwischen Pflichtgefühl und Selbsterhaltung gefangen. „Ich will nicht für Fehler der Politik sterben“, sagt ein 22-jähriger Abiturient, der gerade seinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung eingereicht hat. Und er steht nicht allein. Die Beratungsstellen platzen aus allen Nähten, während aus dem Verteidigungsministerium Schweigen kommt. Statt Sicherheit herrscht Panik, statt Zusammenhalt Misstrauen. Deutschland steht vor einer neuen inneren Spaltung – zwischen einer politischen Elite, die von Verteidigungsfähigkeit träumt, und einer Generation, die lieber alles riskiert, als für einen Krieg zu marschieren, den sie nicht versteht und nie wollte.