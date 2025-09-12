PARKPLATZ-DRAMA IN NIEDERNHALL! 12-JÄHRIGER ÜBERFAHREN – HAFTBEFEHL GEGEN 18-JÄHRIGEN WEGEN TOTSCHLAG!

Entsetzen in Baden-Württemberg! Ein harmloser Donnerstagabend endet in einem unfassbaren Blutdrama: Ein 12-jähriger Junge wird auf einem Parkplatz in Niedernhall von einem Auto überfahren – tot! Nun wurde Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen 18-jährigen Deutschen erlassen. Der junge Mann soll nach einem Streit mit dem Kind am Steuer seines Audis absichtlich losgefahren sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Criesbacher Straße – laut Polizei war der 18-Jährige dort zusammen mit einem 16-jährigen Begleiter unterwegs, als es zum Streit mit zwei Kindern kam, die mit einem Fahrrad und einem Tretroller unterwegs waren. Was genau der Auslöser für die Eskalation war, ist bislang unklar – doch das Ergebnis ist tragisch: Als sich die Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren entfernen wollten, setzten sich die älteren Jugendlichen in den Wagen – und fuhren einfach los! Ob sie den Jungen bewusst rammten oder rücksichtslos handelten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Klar ist: Der 12-Jährige wurde überfahren, seine Verletzungen waren so schwer, dass er kurz darauf verstarb. Die Staatsanwaltschaft reagierte umgehend – es wurde ein Haftbefehl wegen Totschlags gegen den Fahrer erlassen. Der Schock in der Kleinstadt sitzt tief, Eltern, Lehrer und Freunde sind fassungslos. Anwohner sprechen von einer zunehmenden Verrohung unter Jugendlichen, viele legen Blumen und Kerzen an der Unglücksstelle nieder. Der Vorfall wirft viele Fragen auf: Wie kann ein Streit zwischen Teenagern so eskalieren? Warum greift niemand ein? Was ist los mit einer Gesellschaft, in der ein Kind auf einem Roller nicht mehr sicher ist? Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln mit Hochdruck – doch für die Familie des getöteten Jungen ist es ein unwiederbringlicher Verlust. Die Tat erschüttert nicht nur Niedernhall, sondern ganz Deutschland.