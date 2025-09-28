PAUKENSCHLAG BEIM ZDF! TROTZ 2,5-MILLIARDEN-BUDGET SCHREIBT DER SENDER 2024 EIN MINUS VON 65 MILLIONEN – KRITIK NACH KIRK-MORD-ÄUßERUNGEN VERSCHÄRFT FINANZ- UND VERTRAUENSKRISE!

Es ist ein Offenbarungseid für das öffentlich-rechtliche Prestigeprojekt in Mainz: Trotz eines gigantischen Budgets von 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 muss das ZDF ein Millionen-Minus von 65 Millionen Euro ausweisen – ein bitteres Ergebnis, das nicht nur für politische, sondern auch für gesellschaftliche Sprengkraft sorgt. Denn während Gebührenzahler monatlich ihre Beiträge entrichten, stehen beim Sender rote Zahlen, interne Diskussionen über Struktur, Inhalte und Ausgaben – und eine immer größer werdende Kluft zwischen Anspruch und Realität. Besonders brisant: Das Defizit trifft das ZDF in einer Phase massiver öffentlicher Kritik, ausgelöst durch Äußerungen prominenter ZDF-Journalisten wie Elmar Theveßen und Dunja Hayali zum brutalen Mord an dem 17-jährigen Eren Kirk, der bundesweit für Entsetzen sorgte. Statt auf klare Verurteilung und Empathie zu setzen, wurden von ZDF-Seite aus Formulierungen gewählt, die in weiten Teilen der Bevölkerung als beschönigend, relativierend oder sogar einseitig wahrgenommen wurden – die Folge: ein regelrechter Shitstorm in sozialen Medien, massiver Vertrauensverlust in die Berichterstattung und wachsende Zweifel an der Unabhängigkeit und Sensibilität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dass ausgerechnet in diesem Klima nun auch noch ein finanzielles Debakel publik wird, verstärkt die Unruhe innerhalb des Senders und im gesamten ARD-ZDF-Komplex. Wie kann es sein, dass ein mit Milliarden ausgestatteter Medienriese, finanziert aus Zwangsbeiträgen, tief in die roten Zahlen rutscht? Wohin fließen die Mittel – und wieso scheint es keine transparente Kostenkontrolle zu geben? Kritiker werfen dem Sender vor, Millionen für Verwaltung, Talkformate, Auslandskorrespondenten, Nebenschauplätze und fragwürdige digitale Projekte zu verschlingen, während gleichzeitig Zuschauerbindung, Relevanz und Qualität immer mehr verloren gehen. Auch aus der Politik mehren sich die Stimmen, die eine grundlegende Reform des Öffentlich-Rechtlichen fordern, inklusive Verschlankung, Budgetkontrolle und einer Rückbesinnung auf den Kernauftrag – Information, Bildung, Kultur, anstelle von Unterhaltung, Meinung und Moral. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 2,5 Milliarden Einnahmen, darunter überwiegend aus dem Rundfunkbeitrag – und trotzdem bleibt am Ende ein Loch von 65 Millionen Euro. Selbst bei wohlwollender Betrachtung stellt sich die Frage: Was läuft schief beim ZDF? Der Sender selbst äußert sich ausweichend, spricht von gestiegenen Produktionskosten, Tariferhöhungen und Investitionen in digitale Infrastruktur, doch das überzeugt viele nicht. Die Kritik ist mittlerweile nicht nur laut, sondern auch breit getragen – von Verbraucherschützern, Medienexperten, Bürgern, und sogar ehemaligen Redakteuren. Das ZDF steht damit vor einer doppelten Krise: finanziell und moralisch. Und die entscheidende Frage lautet: Wie lange kann ein System bestehen, das jährlich Milliarden verschlingt, aber bei der Bevölkerung zunehmend Vertrauen verliert? Das Defizit ist real – und das Problem sitzt tief. Ein Minus auf dem Papier ist das eine. Doch das Minus im Ansehen wiegt ungleich schwerer.