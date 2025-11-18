Paukenschlag! Hat Bayern einen neuen Fall Mollath?

Ex-Polizist seit 5,5 Jahren in Psychiatrie eingesperrt!

160.000 Zwangseinweisungen gibt es jährlich in Deutschland,

knapp 20.000 sind es in Bayern. Andere Quellen sprechen von

bis zu 60.000 Fällen pro Jahr. Einer von ihnen ist der ehemalige

Polizist Thomas K.(50), der im Januar 2020 nach einer durch

Rauschmittel verursachten Psychose ins Bezirkskrankenhaus

Lohr eingewiesen wurde. Und dort sitzt er noch immer – trotz

unzähliger Prozessen, Beschwerden und Anträgen seines

Anwalts…

„Es ist in der Tat nicht nachvollziehbar, wieso jemand über fünf

Jahre seiner Freiheit beraubt wird, obwohl die Zustände, die zur

Einweisung geführt haben, längst nicht mehr gegeben sind“,

sagt die AfD-Landtagsabgeordnete Ramona Storm, an die sich

Thomas K. gewandt hatte.

In der Tat gab es rund um den Fall des ehemaligen Personen-

schützers, der unter anderem auch für Bayerns Ex-Minister-

präsident Edmund Stoiber tätig war, gravierende Fehler bis hin

zu Rechtsbrüchen. So wurde – laut seinem Anwalt – eine

Grundsatz-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

ignoriert, dass für Gutachten nur externe Sachverständige

beauftragt werden dürfen, nicht etwa Mitarbeiter der Klinik oder

des Klinikverbunds (AZ 2BvR 2032/19). Darüber hinaus bestä-

tigte sogar ein Richter des Oberlandesgerichts Bamberg einemder

Gutachter, gelogen zu haben (AZ: 1 Ws 494/23) –

Konsequenzen hatte das jedoch nicht.

„Wenn man bedenkt, dass erst kürzlich ein als ‚hochgefährlich’

eingestufter verurteilter Mörder Ausgang zu einem ‚Realitäts-

training’ bekam und dadurch fliehen konnte, sieht man hier

eine gefährliche Schieflage“, so AfD-Politikerin Storm.

Alarmierend: Die Kommission für „Verstöße der Psychiatrie

gegen Menschenrechte“ (KVPM) verlangt seit Jahren die Ab-

schaffung von psychiatrischen Folterpraktiken, denen auch

Thomas K. laut seinem Anwalt ausgesetzt war.

„Nach einer Schätzung von Prof. Ralf Eschelbach, bis letztes

Jahr Richter am Bundesgerichtshof, soll es pro Tag mindesten

640 Justiz-Irrtümer geben“, erklärt Ramona Storm. „Jedes

vierte Strafurteil wäre damit ein Fehlurteil – der Fall Thomas K.

ist eines davon…“

MdL Storm hat jetzt zum Thema eine Anfrage an die Staats-

regierung gestellt.

PM Ramona Storm, MdL

Alternative für Deutschland