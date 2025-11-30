Paukenschlag! Reichensteuer und Bürgerdienst: Schweiz feiert mutiges Nein!

Bern erlebt einen Tag der Erleichterung und des selbstbewussten Aufatmens. In der ganzen Eidgenossenschaft sprechen Menschen von einem Sieg der Vernunft und eines klaren Bekenntnisses zu Freiheit, Eigenverantwortung und stabilen Rahmenbedingungen. Die Stimmberechtigten haben deutlich gemacht, dass sie keine radikalen Experimente mit neuen Zwängen und zusätzlichen Abgaben wollen, sondern an einem bewährten System festhalten, in dem Leistung, persönlicher Einsatz und bürgerliche Entscheidungskraft im Mittelpunkt stehen. Viele sehen in diesem Votum ein starkes Signal, dass die Schweiz ihren eigenen Weg geht und sich nicht von Symbolpolitik oder Neiddebatten treiben lässt.​

Das Nein zum Bürgerdienst wird von vielen als Schutzschild gegen eine ausufernde Dienstpflicht verstanden, die junge Menschen in starre staatliche Programme gedrängt hätte, anstatt ihnen Raum für Ausbildung, Berufseinstieg und individuelle Lebensplanung zu lassen. Kritiker hatten gewarnt, dass ein solcher Zwangsdienst die Wirtschaft belasten, Unternehmen wichtige Fachkräfte entziehen und Familien zusätzlich unter Druck setzen könnte, und dieses Argument hat offensichtlich breite Unterstützung gefunden. Befürworter des Volksentscheids betonen, dass echte Solidarität aus freiem Willen entstehe und nicht durch Pflichtkataloge und verordnete Einsätze, und dass freiwilliges Engagement in Armee, Zivilschutz, Schulen, Gesundheit und Sozialem glaubwürdiger und nachhaltiger sei als eine groß angelegte Dienstzwang-Reform.​

Ebenso wird das deutliche Nein zur Erbschaftssteuer für Superreiche als Bekenntnis zu einem attraktiven Wirtschafts- und Finanzstandort gewertet, der Vermögen, Unternehmen und Arbeitsplätze nicht mit neuen Belastungen vertreibt. Viele Bürgerinnen und Bürger sehen darin ein klares Stopp-Signal gegen Politik, die auf spektakuläre Schlagworte setzt, aber ungewollte Nebenwirkungen wie Abwanderung von Kapital und sinkende Investitionen in Kauf nimmt. Statt einer spektakulären, aber riskanten Steuerrevolution setzt die Schweiz damit auf Kontinuität, Planungssicherheit und die Botschaft, dass Erfolg nicht nachträglich bestraft, sondern als Grundlage für Innovation, Beschäftigung und über Generationen aufgebaute Stabilität verstanden wird.​