PEINLICH-PANNE UM SÖDER-TOCHTER!„Deutschlands dümmster Promi?“ – Sie kennt nicht mal Helmut Kohl!

München – Fremdscham auf offener Bühne! Bei einem harmlosen TV-Interview entlarvte sich Gloria-Sophie Burkandt (24), Tochter von CSU-Chef Markus Söder, als absolute Geschichts-Null! Auf die Frage, was sie mit dem Namen Helmut Kohl verbinde, antwortete das Model irritiert:

„Ähm … Ist das ein Designer oder so?“

Bämm! Millionen Zuschauer trauten ihren Ohren nicht – der Mann, der Deutschland wiedervereinigte, der Kanzler der Einheit, der politische Gigant der Nachkriegsgeschichte: offenbar kein Begriff für die Tochter eines möglichen Kanzlerkandidaten!

Im Netz hagelt es Spott und Häme.

„Deutschlands dümmster Promi?“, fragen sich viele auf X (ehemals Twitter). Andere spotten: „Vielleicht hätte Papa Söder mehr Geschichtsunterricht statt Instagram-Shootings finanzieren sollen.“

Besonders pikant: Während Gloria-Sophie sich auf Social Media gerne intellektuell inszeniert – mit Zitaten über „Demokratie“, „Freiheit“ und „Identität“ – fällt sie ausgerechnet bei einer historischen Standardfrage völlig durch. Und das in einer Zeit, in der politische Bildung wichtiger denn je ist!

CDU-Kreise zeigen sich entsetzt: „Wenn selbst im politischen Umfeld grundlegende Fakten der deutschen Geschichte nicht mehr bekannt sind, haben wir ein echtes Problem.“

Söder selbst wollte sich zu dem peinlichen Auftritt seiner Tochter nicht äußern. In Parteikreisen wird bereits spekuliert, ob er in Zukunft ihre öffentliche Präsenz drosseln lässt – zu groß sei der Image-Schaden für den ehrgeizigen CSU-Chef.

Fazit:

Ein Ausrutscher? Oder ein erschreckender Beweis für die Abgehobenheit und Unkenntnis einer neuen Promi-Generation? Klar ist: Die Peinlich-Panne wird Gloria-Sophie wohl noch lange nachhängen.