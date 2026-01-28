PENSIONS-PRIVILEG ODER STAATSSKANDAL? STAATSANWALTSCHAFT PRÜFT BEAMTEN-DEAL IN RHEINLAND-PFALZ

Was sich wie ein abgehobenes Machtspiel der politischen Elite liest, könnte nun ein Fall für die Justiz werden. In Rheinland-Pfalz gerät die Landesregierung wegen umstrittener Sonderurlaube für Spitzenbeamte massiv unter Druck. Während normale Beamte beim Wechsel in die Wirtschaft ihren Status verlieren, sollen hier Ausnahmen gewährt worden sein, die wie ein Freifahrtschein wirken. Hoch dotierte Managerposten außerhalb des Staatsdienstes, kombiniert mit dem sicheren Verbleib im Beamtenverhältnis, haben einen Sturm der Empörung ausgelöst. Der Landesrechnungshof schlug früh Alarm und sprach von klarer Rechtswidrigkeit. Nun prüft die Staatsanwaltschaft, ob aus politischer Bequemlichkeit oder bewusster Nachsicht mit Steuergeld fahrlässig umgegangen wurde.

Brisant ist vor allem der Vorwurf der Untreue, der nun offen im Raum steht. Ein externes Gutachten kommt zu dem vernichtenden Schluss, dass durch diese Sonderurlaube Staatsvermögen geschädigt worden sein könnte. Der Kern der Kritik: Der Staat zahlt Pensionen für Zeiträume, in denen die Betroffenen gar nicht im Dienst des Landes stehen. Damit entsteht der fatale Eindruck, dass sich politische Spitzenbeamte Vorteile sichern, die für andere Staatsdiener unerreichbar bleiben. Kritiker sprechen von einer politischen Parallelwelt, in der Regeln gedehnt werden, sobald es um die eigene Führungsebene geht. Für viele Bürger wirkt das wie ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich an Recht und Pflicht halten müssen.

Die Landesregierung weist alle Vorwürfe zurück und stützt sich auf ein eigenes Gutachten, das die Praxis als rechtmäßig darstellt. Doch genau dieser Widerspruch lässt den Skandal weiter eskalieren. Während Rechnungshof und Steuerzahlerbund von klarer Geldverschwendung sprechen, verteidigt die Staatskanzlei ihr Vorgehen mit juristischen Spitzfindigkeiten. Der Vorwurf bleibt im Raum: ein System, das Spitzenbeamten erlaubt, aus zwei Welten zu profitieren, während das Risiko allein beim Steuerzahler liegt. Ob daraus ein Ermittlungsverfahren entsteht, ist offen. Sicher ist nur eines: Das Vertrauen in einen sauberen Umgang mit öffentlichem Geld hat schweren Schaden genommen.

