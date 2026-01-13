PISTOLEN-SCHOCK IN MERAN! JUGENDLICHER TERRORISIERT GLEICHALTRIGEN

Meran steht unter Schock! Mitten in der Stadt soll ein jugendlicher Täter einen anderen Jugendlichen bedrängt und eingeschüchtert haben. Schon am Bahnhof begann der Albtraum: Forderungen nach Geld, aggressive Drohungen, pure Angst. Der Täter ließ nicht locker, folgte seinem Opfer bis nach Hause und setzte alles daran, an Bargeld zu kommen. Was wie eine Szene aus einem Gangsterfilm klingt, spielte sich auf offener Straße ab und versetzte Anwohner in Unruhe.

Die Situation eskalierte, als die Mutter des bedrängten Jugendlichen eingriff und die Carabinieri alarmierte. Der mutmaßliche Täter ergriff daraufhin die Flucht, doch die Einsatzkräfte ließen nicht locker. In der Nähe des Tatorts machten sie einen brisanten Fund: Unter einem geparkten Auto lag eine Pistole, die täuschend echt aussah und für blankes Entsetzen sorgte. Zudem stießen die Beamten auf einen Schlagstock, der ebenfalls sichergestellt wurde.

Am Ende stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte. Doch die Gefahr war real, die Bedrohung für das Opfer enorm. Die Carabinieri konnten den Jugendlichen stellen und leiteten ein Verfahren wegen schweren Raubes ein. Der Fall wirft düstere Fragen auf: Wie konnte es so weit kommen, dass Jugendliche mit Waffenattrappen durch die Stadt ziehen und Angst verbreiten? Meran ringt nach Antworten.