Pizza, Pasta, Weltkulturerbe! Italien feiert seine Küche

Jetzt ist es offiziell: Die italienische Küche ist Weltkulturerbe! Pizza, Pasta, Risotto und Co. wurden von der Unesco in die begehrte Liste aufgenommen – als erstes Land überhaupt darf Italien seine Kulinarik nun als schützenswertes Kulturerbe feiern. Ganz Italien ist im Freudentaumel, Restaurants öffnen Sektflaschen, und in Rom ertönen Jubelrufe über die Dächer hinweg.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigt sich begeistert. Sie spricht von einem „Moment des Stolzes und der Identität“ für ihr Land. Die italienische Küche sei weit mehr als gutes Essen – sie stehe für Familie, Handwerk, Geschmack und Lebensfreude. Millionen Italiener fühlen sich bestätigt: Das, was sie seit Jahrhunderten lieben, ist nun offiziell Weltklasse.

Von Neapel bis Mailand wird gefeiert – in Trattorien, auf Marktplätzen, in Familienküchen. Italien zeigt der Welt, dass Kochen hier keine Nebensache ist, sondern Herzblut, Geschichte und Leidenschaft. Oder, wie ein stolzer Pizzabäcker es sagt: „Wir brauchen keine Sterne – wir haben jetzt das Weltkulturerbe!“