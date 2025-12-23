Plastik-Alarm wegen Deutschland-Fahne! Linke sorgt mit bizarre Argumenten in Döbeln für Kopfschütteln!

Döbeln – Es klingt wie Satire, ist aber bittere Realität im sächsischen Stadtrat! Eigentlich wollte die Stadt Döbeln mit einer simplen Entscheidung nur ein Zeichen setzen: Vor dem Rathaus sollen künftig dauerhaft die sächsische Flagge und die Stadtflagge hängen – und zu besonderen Anlässen natürlich auch Schwarz-Rot-Gold. Doch kaum war der Plan beschlossen, da erhob sich lautstarker Protest von der Linksfraktion. Die Begründung? Nicht etwa politische Symbolik oder Kosten – sondern: Mikroplastik! Flaggen als Umweltgefahr – das sorgt nun deutschlandweit für Kopfschütteln.

Linken-Stadträtin Ines Stefanowsky wetterte im Plenum, das ständige Hissen der Fahnen gefährde nicht nur den Denkmalschutz des ehrwürdigen Rathauses, sondern belaste auch die Umwelt. Ihr Argument: Durch den Wind und den Verschleiß der Stoffe würden winzige Kunststoffpartikel freigesetzt, die als Mikroplastik in die Luft und die Umgebung gelangen könnten. „Hoheitszeichen dürfen nicht zum Spielball politischer Symbolpolitik werden“, mahnte sie – und erntete sichtbares Stirnrunzeln im Saal. Selbst erfahrene Stadträte wussten im ersten Moment nicht, ob sie lachen oder protestieren sollten.

In den sozialen Medien sorgt die Debatte längst für Spott – viele Nutzer fragen süffisant, ob bald das Fahnenverbot wegen Klimaschutz droht. Andere verweisen darauf, dass in Döbeln die Mülltrennung wohl ernster genommen wird als die nationale Symbolik. Die Stadtverwaltung hingegen bleibt gelassen: Man halte am Beschluss fest und sehe keine ökologische Katastrophe heraufziehen. Damit weht in Döbeln nicht nur der Wind der Veränderung – sondern auch ein Hauch Polit-Absurdität. Ein Umweltstreit, der buchstäblich an den Fahnenstangen hängt.