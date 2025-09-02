+++ PLUMPER WAHLKAMPF-AUFTRITT +++“ERSTMAL AUF DIE FRESSE GEPACKT!“RICARDA LANG STÜRZT BEIM KOMMUNALWAHLKAMPF – UND DAS NETZ LACHT SICH SCHLAPP!

Heidelberg – Es sollte ein motivierender Auftritt im Kommunalwahlkampf werden – doch für Grünen-Chefin Ricarda Lang (30) endete der Tag mit einem spektakulären Sturz und einer Welle an Spott im Netz. Beim Betreten der Bühne auf einem Marktplatz in Heidelberg verlor Lang das Gleichgewicht – und ging der Länge nach zu Boden.

Lang selbst nahm den Zwischenfall mit Galgenhumor. Noch auf der Bühne schnappte sie sich das Mikro und rief ins Publikum:

„Na gut, erstmal auf die Fresse gepackt – jetzt kann’s ja nur besser werden!“

Doch im Internet ließ die Häme nicht lange auf sich warten. Unter dem Hashtag #LangFall trendeten innerhalb weniger Stunden hunderte Videos, Memes und bissige Kommentare. Besonders beliebt: Zusammenschnitte ihres Sturzes mit dem Sound von „Wipeout“ oder dem Spruch „Grüne Bodenhaftung – endlich wörtlich genommen“.

Kritiker sehen in dem Vorfall ein Sinnbild für die aktuelle Lage der Partei: sinkende Umfragewerte, wachsende Unzufriedenheit in der Basis – und eine Parteispitze, die „nicht mehr weiß, wohin sie tritt“.

Ein User spottete auf X (ehemals Twitter):

„Wenn selbst der Boden keine Lust mehr auf grüne Politik hat…“

Andere mahnten zur Mäßigung: Schließlich habe Lang sich nicht verletzt und sei sofort wieder aufgestanden – „politisch wie körperlich“, wie ein Parteisprecher erklärte.

Lang nutzte die mediale Aufmerksamkeit, um in einem späteren Interview zu betonen:

„Manchmal muss man eben hinfallen, um zu zeigen, dass man wieder aufsteht – für Demokratie, für Vielfalt, für unsere Kommunen.“

FAZIT: Ein Wahlkampf-Patzer mit viraler Wucht – Ricarda Langs Bühnensturz wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Bleibt nur die Frage: War das der Tiefpunkt – oder erst der Anfang vom grünen Stolperkurs?