Symbolfoto – Bild KI-generiert

Poel – In einem neuen BILD-Podcast stellt Reporter Henning Schaffner die Frage, ob man Buckelwal Timmy lieber hätte sterben lassen sollen. Die fachliche Antwort lag schon im April auf dem Tisch: Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund riet, dem geschwächten Tier größtmögliche Ruhe und nur palliative Versorgung zu geben – und von weiteren Manipulationen abzusehen. Eine private Initiative verbrachte die Walkuh dennoch in einen stählernen Lastkahn und schleppte sie Richtung Nordsee. Am 2. Mai wurde sie im Skagerrak freigelassen, am 14. Mai trieb der Kadaver vor der dänischen Insel Anholt. Ein dänischer Pathologe sagte später, der Magen sei leer gewesen; das Tier habe seit Monaten nichts mehr gefressen.

Stand: 09:53 Uhr MEZ

Die BILD-Folge „IM EINSATZ“ vom Donnerstagabend greift Vorwürfe auf, die auf Recherchen der Wochenzeitung „Die Zeit“ zurückgehen: Während des Transports soll Timmy bei schwerem Seegang so heftig gegen die Stahlwände der Barge geschleudert worden sein, dass offene Wunden am Maul entstanden. Die Barge sei nicht hochseetauglich gewesen. Schaffner warnt zugleich davor, den Helfern pauschal böse Absichten zu unterstellen; jeder habe dem Wal nur Gutes gewollt. Seine Bilanz lautet trotzdem: „So eine wilde Initiative sollte man nicht mehr an so ein Tier heranlassen.“ Erneut rückt BILD den Satz der Geldgeberin Karin W.-M. in den Mittelpunkt, man habe bald nur noch „Fischstäbchen“ übrig; diesen Satz haben wir bereits eingeordnet. Es war eine interne Warnung, das Tier aus der Barge zu lassen – keine zynische Pointe für die Öffentlichkeit. BILD verortet die Geschichte außerdem in „Timmendorf“; die lange Strandung fand vor der Insel Poel in der Wismarer Bucht statt.

Bereits am 27. April 2026 bekräftigte das Deutsche Meeresmuseum, dem Tier die größtmögliche Ruhe zuteilwerden zu lassen. Die Erfolgsaussichten einer Lebendbergung seien wegen des schlechten Zustands sehr gering, eine Bergung und ein mehrtägiger Transport in einer Metallbarge mit enormen Verletzungs- und Lärmrisiken verbunden. Diese Einschätzung teilten unter anderem Experten der International Whaling Commission. Einen Tag später wurde der Wal dennoch in die Barge bewegt. In der Nacht zum 1. Mai, in der Nähe von Skagen, soll schwerer Wellengang das Tier gegen das Metall geschlagen haben. Der „Zeit“ liegen demnach Bilder einer großen Wunde am Maul vor; eine beteiligte Tierärztin hält diese Darstellung für übertrieben und verweist auf die spätere Obduktion. Bei der öffentlichen Untersuchung auf Anholt im Juni waren Verletzungen nicht eindeutig zu erkennen, was Fachleute auch auf die Verwesung zurückführten. Dass der Transport die Todesursache war, ist damit nicht nachgewiesen.

Was BILD in der Podcast-Ankündigung wieder weitgehend auslässt, steht in derselben Zeit-Recherche und in der NDR-Berichterstattung dazu: Der leitende dänische Pathologe Tim Kåre Jensen sagte, der Magen der Walkuh sei komplett leer gewesen. Eine Krankheit als Todesursache sei nicht gefunden worden; er vermutet, das Tier sei an Schwäche gestorben und ertrunken, als es sich nicht mehr über Wasser halten konnte. Zwei Fachleute ordneten Netzreste einem Stellnetz aus dem Kattegat oder Skagerrak zu, nicht der Ostseefischerei; die Walkuh soll ein rund 150 Meter langes Netzteil mit sich geschleppt haben und dadurch kaum noch Nahrung aufgenommen haben können. Der damalige Umweltminister Till Backhaus (SPD), der die private Aktion gegen den Rat einiger Experten geduldet hatte, sagte der „Zeit“, er würde diesem Team keinen Buckelwal mehr anvertrauen: „Ganz klar: Nein.“ Die Frage lautet deshalb nicht, ob Mitleid falsch war – sondern warum eine Privatinitiative den Vortritt vor der klaren fachlichen Warnung bekam.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Frage, ob man das Tier hätte sterben lassen sollen, kommt zu spät und zu plump. Fachleute hatten schon geraten, es in Ruhe und nur lindernd zu begleiten. Wer danach eine private Stahlwannen-Rettung bejubelt, muss sich die Folgen gefallen lassen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gute Absicht ist keine Methode. Ein Lastkahn, der nicht für die offene See gebaut ist, ist keine Klinik. Wer dem Wal nur helfen wollte, kann trotzdem das falsche Mittel gewählt haben – das eine schließt das andere nicht aus.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer jetzt alle Schuld auf die Helfer lädt, aber den leeren Magen und das geschleppte Netz verschweigt, erzählt nur die halbe Geschichte. Der Transport bleibt fragwürdig. Die Todesursache ist damit noch nicht bewiesen.

Bei der nächsten Strandung zuerst auf die Fachleute hören – nicht auf den Livestream!

Quellen:

Deutsches Meeresmuseum – Statement zum Buckelwal vor der Insel Poel, 27.04.2026: https://www.deutsches-meeresmuseum.de/presse/meldungen/post/buckelwal-vor-der-insel-poel-statement-des-deutschen-meeresmuseums-vom-27042026

Die Zeit, Nr. 50/2026 – Buckelwal vor Poel: »Der geht kaputt, wenn wir den da drinlassen«, 18.11.2026: https://www.zeit.de/2026/50/buckelwal-poel-rettung-tierquaelerei-till-backhaus

NDR – Buckelwal vor Poel schleppte 150 Meter Dorschnetz durch die Ostsee, 22.11.2026: https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/buckelwal-vor-poel-schleppte-150-meter-dorschnetz-durch-die-ostsee,wal-744.html

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