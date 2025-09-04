+++ POLIT-BEBEN IN SACHSEN-ANHALT! +++Aktuelle Umfrage: AfD ÜBERHOLT CDU – HÖCKES PARTEI JETZT STÄRKSTE KRAFT!

Sachsen-Anhalt steht vor einem politischen Erdbeben: Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild am Sonntag“ ist die AfD erstmals stärkste Kraft im Bundesland – und lässt die CDU deutlich hinter sich. Ein Vorgeschmack auf das, was bei der Landtagswahl 2026 droht?

Die Zahlen sind eindeutig – und alarmierend für die demokratischen Parteien: Die AfD kommt in Sachsen-Anhalt auf 33 Prozent, die CDU nur noch auf 28 Prozent. SPD (9 %), Grüne (5 %) und FDP (4 %) rutschen weiter ab und drohen an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern oder ganz in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Auch die Linke erreicht nur noch 7 Prozent. Damit wäre eine Regierungsbildung ohne AfD rechnerisch kaum noch möglich.

AfD profitiert von Unzufriedenheit und Protestwählerstimmung

Politikwissenschaftler sehen in dem Aufschwung der AfD eine Mischung aus Unzufriedenheit, wirtschaftlicher Unsicherheit und einem tiefen Vertrauensverlust in die etablierten Parteien. Themen wie Migration, Energiepreise, Bürgergeld und die Ampel-Politik in Berlin treiben den Bürgern die Sorgenfalten ins Gesicht – und die Wählerstimmen zur AfD.

Besonders brisant: Der sachsen-anhaltische AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Doch viele Bürger scheint das nicht mehr zu stören. Im Gegenteil: Die Partei wird in weiten Teilen der Bevölkerung längst als normale politische Kraft wahrgenommen – trotz ihrer extremistischen Tendenzen.

CDU im Sinkflug – Haseloff zunehmend isoliert

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zeigte sich angesichts der Zahlen „zutiefst besorgt“. Er warnt vor einem „weiteren Abrutschen in politische Radikalisierung“, doch seine Partei scheint das Ohr am Bürger verloren zu haben. CDU-intern wächst der Druck – viele fordern eine klarere Abgrenzung zur Ampel, eine härtere Linie in der Migrationspolitik und ein stärkeres wirtschaftspolitisches Profil.

Doch es könnte zu spät sein: Die AfD verankert sich zunehmend in der Fläche, besonders in ländlichen Regionen. In manchen Orten erzielt sie laut Umfragewerten bereits über 40 Prozent.

Sachsen-Anhalt als Blaupause für Ostdeutschland?

Auch in anderen ostdeutschen Bundesländern zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg liegt die AfD ebenfalls vorn – teilweise mit komfortablen Vorsprüngen. Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen 2024 und 2025 droht eine politische Zeitenwende, die auch in Berlin für Nervosität sorgt.

Die Frage, die sich nun stellt: Was passiert, wenn die AfD irgendwann Regierungsverantwortung übernehmen will – und rechnerisch auch könnte? Koalitionen mit der Partei gelten offiziell als ausgeschlossen. Doch wie lange noch?