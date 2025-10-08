POLIT-BEBEN IN WIEN! FPÖ FORDERT RADIKALEN KURSWECHSEL – ALLE 100.000 SYRER SOLLEN ZURÜCK IN IHRE HEIMAT! 

Jetzt sorgt die FPÖ wieder für Aufsehen – und diesmal geht es um nichts Geringeres als die Zukunft von zehntausenden Flüchtlingen in Österreich! In einer neuen, scharf formulierten Forderung verlangt die Partei rund um Herbert Kickl: Alle 100.000 Syrer, die derzeit in Österreich leben, sollen zurück in ihr Heimatland! Was die anderen Parteien kaum zu denken wagen, spricht die FPÖ laut aus – und entfacht damit eine politische Debatte, die das Land spaltet. Kickl und seine Mitstreiter argumentieren, dass sich die Lage in vielen Teilen Syriens stabilisiert habe und ein Großteil der Geflüchteten längst wieder in sichere Regionen zurückkehren könne. „Wir können nicht auf Dauer das Sozialamt der Welt sein“, wettert Kickl. „Wer in Österreich Schutz gefunden hat, soll ihn nicht auf ewig behalten, wenn der Krieg vorbei ist. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung für das eigene Land zu übernehmen!“ Mit dieser klaren Ansage trifft die FPÖ einen Nerv – und stößt gleichzeitig auf massive Empörung. Vertreter der Regierungsparteien SPÖ und ÖVP sprechen von „Zynismus“ und „populistischer Hetze“, während grüne Politiker die Forderung als „unmenschlich“ bezeichnen. Doch viele Österreicher sehen das anders: In sozialen Medien bekommt die FPÖ enormen Zuspruch – tausende Kommentare loben den Mut zur klaren Ansprache eines Themas, das andere Parteien meiden wie der Teufel das Weihwasser. Tatsächlich ist die Integrationsdebatte in Österreich längst wieder entflammt: steigende Asylzahlen, überfüllte Gemeinden, Integrationsprobleme in Schulen und Arbeitsmarkt – die Stimmung im Land kippt spürbar. Die FPÖ nutzt diesen Moment, um sich als „Stimme des Volkes“ zu positionieren, die ausspricht, was viele denken, aber kaum jemand öffentlich sagt. Experten warnen, dass die Forderung zwar juristisch schwierig, politisch aber höchst wirksam ist – denn sie bringt die Konkurrenz in Erklärungsnot. Kann man wirklich auf Dauer hunderttausende Menschen im Land behalten, wenn ihre Heimatländer offiziell als sicher gelten? Während die Regierung abwiegelt und auf europäische Lösungen verweist, zieht die FPÖ ihre Linie kompromisslos durch. Sie will Rückführungsprogramme, bilaterale Abkommen mit Damaskus und eine Neubewertung des Asylstatus für alle Syrer in Österreich. „Wer hier lebt, muss irgendwann auch zurück, wenn Frieden herrscht – das ist fair gegenüber unseren Bürgern“, heißt es aus der Partei. Der politische Sturm ist perfekt: Zwischen moralischen Appellen und Forderungen nach Realpolitik steht Österreich vor einer Richtungsentscheidung. Die FPÖ provoziert, polarisiert – aber sie bestimmt die Schlagzeilen. Und während die Regierung noch über Integration redet, ruft Kickl schon laut nach Rückkehr. Eines ist sicher: Diese Forderung wird die Republik nicht so schnell vergessen – die Rückkehrdebatte ist eröffnet, und sie brennt heißer denn je!