POLITIK immer peinlicher in Deutschland! „STADTBILD“-STREIT SPITZT SICH ZU!

Berlin – Der nächste politische Kleinkrieg spaltet Berlin: Die SPD fordert einen sogenannten „Stadtbild“-Gipfel im Kanzleramt – und gießt damit erneut Öl ins Feuer im Dauerzoff mit der Union. Es geht um nicht weniger als die visuelle Identität deutscher Städte: Hochhaus-Planung, Denkmalpflege, Neubau-Vorgaben und das oft hitzig diskutierte Thema Rekonstruktion historischer Fassaden. Während die SPD lautstark mehr „gestalterische Verantwortung des Bundes“ einfordert, wirft die Union den Sozialdemokraten vor, das Thema bewusst hochzuziehen, um von eigenen Versäumnissen in der Wohnungsbaupolitik abzulenken. Die Tonlage ist rau, die Fronten verhärtet – und die Bevölkerung? Verliert endgültig den Glauben an die Handlungsfähigkeit der Politik.

Der Vorschlag eines „Stadtbild“-Gipfels sei, so Unionsexperten, nichts als Symbolpolitik. Statt echter Lösungen für bezahlbaren Wohnraum, sanierungsbedürftige Viertel und überfüllte Innenstädte werde nun über Fassaden gestritten – während Baugenehmigungen sinken und Mieten steigen. Hinter vorgehaltener Hand wird bereits gespottet, dass die SPD lieber über Altstadt-Romantik diskutiert als über marode Schulen, fehlende Kitas oder explodierende Baukosten. Kanzler Scholz selbst schweigt bisher zum Vorschlag – ein Schweigen, das inmitten wachsender Unzufriedenheit wie ein politisches Vakuum wirkt. Der Streit ums Stadtbild wird so zum Symbol einer Koalition, die sich in Nebenschauplätzen verliert.

Kritiker aus Wirtschaft und Architektur schlagen ebenfalls Alarm: Während ideologische Grabenkämpfe geführt werden, fehlt es an klaren Investitionsanreizen, Planungssicherheit und echten Reformen im Baurecht. Statt gemeinsamer Lösungen tobt ein politisches Feilschen, das dringend nötige Projekte weiter blockiert. Und die Bürger? Sie erleben die Debatte als weiteres Armutszeugnis einer Politik, die nicht mehr gestaltet, sondern streitet. Der „Stadtbild“-Zoff könnte sich damit zum Sinnbild einer tiefgreifenden Regierungskrise entwickeln – in der es längst nicht mehr nur um Fassaden geht, sondern um den drohenden Einsturz politischer Glaubwürdigkeit.